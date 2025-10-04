október 4., szombat

Tömeges halpusztulás

1 órája

Több száz tetemet találtak a tározóban: kiderült, mi okozta a tömeges halpusztulást

Címkék#Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetség#sárszentmihályi#oxigénhiány#tetem

Az elmúlt napokban tömegesen jelentek meg haltetemek egy Fejér vármegyei víztározóban. Most kiderül, hogy mi is okozhatja a tömeges halpusztulást.

Feol.hu

A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége tett közzé egy bejegyzést hivatalos Facebook oldalán, melyben szeretné megnyugtatni és tájékoztatni mindazokat, akik aggódtak a sárszentmihályi víztározóban történt tömeges halpusztulás miatt.

tömeges halpusztulás
Halpusztulás a sárszentmihályi víztározóban
Forrás:  Shutterstock

A halpusztulás oka

„Az elmúlt időszak frontos, hirtelen légnyomáskülönbségekkel tarkított időjárása miatt a tározó 1. tó részén egy lokális oxigénhiány lépett fel. Ugyanis ezen területen számunkra is ismeretlen okok miatt 3-400 mázsa hal tartózkodott egyidőben, amely a fellépő oxigénhiányt a magas kopoltyúszám miatt felerősítette” – olvasható a posztban, amely ide kattintva érhető el. A bejegyzésből az is kiderült, hogy pontosan mennyi halpusztulását okozta az oxigénhiányos állapot a tározóban.

Vírus tizedelte a halakat

Tavasszal is be kellett számolnunk hasonló esetről, akkor a Velencei-tó halait érte csapás egy vírus formájában, most szerencsére nincs ilyen súlyos problémáról szó.

 

