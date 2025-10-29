14 perce
Így tartanak nyitva a boltok halottak napján és mindenszentekkor
Az üzletek nyitva tartása változik az előttünk álló hétvégén. A Mindenszentek és Halottak napja környékén különösen figyelni kell az ünnepi nyitva tartás miatt. November 1-je munkaszüneti nap lesz, így az üzletek nagy része aznap zárva tart.
Az idei évben a Mindenszentek ünnepe – november 1. – szombatra esik, ami hazánkban munkaszüneti napnak számít. Ez azt jelenti, hogy halottak napja ünnepi nyitvatartást jelent a nagyobb áruházláncok és szupermarketek esetében.
Mindenszentek (november 1.)
November 1-jén, szombaton zárva lesz többek között a
- Tesco,
- Lidl,
- Aldi,
- Penny,
- Spar és Interspar
Azonban vannak kivételek: a benzinkutakhoz tartozó boltok, éjjel-nappal működő kisboltok, ügyeletes gyógyszertárak és virágboltok többnyire nyitva lesznek.
Halottak napja ünnepi nyitvatartással
Másnap, a Halottak napja – november 2. – már nem munkaszüneti nap, így az üzletek az előírások szerint visszatérnek a megszokott nyitvatartásra. Azaz az ünnepi napok egyikén (november 1.) kell számítani boltzárra, míg a következő napon a vásárlási lehetőségek a hétvégén megszokott rend szerint állnak rendelkezésre.
A temetőlátogatásokhoz kapcsolódóan a sírkertek és temetők gyakran hosszabbított nyitvatartással működnek az ünnep környékén. Az is tanácsos, hogy időben intézzük a szükséges bevásárlást vagy virágvásárlást, hiszen november 1-jén sok bolt zárva tart, így a megelőző napokban növekedhet azok forgalma.
