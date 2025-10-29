Így tartanak nyitva a boltok halottak napján és mindenszentekkor

Az idei évben a Mindenszentek ünnepe – november 1. – szombatra esik, ami hazánkban munkaszüneti napnak számít. Ez azt jelenti, hogy halottak napja ünnepi nyitvatartást jelent a nagyobb áruházláncok és szupermarketek esetében.

A halottak napja ünnepi nyitvatartással érkezik

Mindenszentek (november 1.)

November 1-jén, szombaton zárva lesz többek között a

Tesco,

Lidl,

Aldi,

Penny,

Spar és Interspar

Azonban vannak kivételek: a benzinkutakhoz tartozó boltok, éjjel-nappal működő kisboltok, ügyeletes gyógyszertárak és virágboltok többnyire nyitva lesznek.