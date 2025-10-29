október 29., szerda

Nárcisz névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyitvatartás

14 perce

Így tartanak nyitva a boltok halottak napján és mindenszentekkor

Címkék#nyitvatartás#Mindenszentek#Halottak Napja#munkaszüneti#nyitvatartási rend

Az üzletek nyitva tartása változik az előttünk álló hétvégén. A Mindenszentek és Halottak napja környékén különösen figyelni kell az ünnepi nyitva tartás miatt. November 1-je munkaszüneti nap lesz, így az üzletek nagy része aznap zárva tart.

Feol.hu
Így tartanak nyitva a boltok halottak napján és mindenszentekkor

Forrás: Mindmegette.hu

Az idei évben a Mindenszentek ünnepe – november 1. – szombatra esik, ami hazánkban munkaszüneti napnak számít. Ez azt jelenti, hogy halottak napja ünnepi nyitvatartást jelent a nagyobb áruházláncok és szupermarketek esetében.

Halottak napja ünnepi nyitvatartás
A halottak napja ünnepi nyitvatartással érkezik

Mindenszentek (november 1.)

November 1-jén, szombaton zárva lesz többek között a 

  • Tesco, 
  • Lidl, 
  • Aldi, 
  • Penny, 
  • Spar és Interspar 

Azonban vannak kivételek: a benzinkutakhoz tartozó boltok, éjjel-nappal működő kisboltok, ügyeletes gyógyszertárak és virágboltok többnyire nyitva lesznek.

Halottak napja ünnepi nyitvatartással

Másnap, a Halottak napja – november 2. – már nem munkaszüneti nap, így az üzletek az előírások szerint visszatérnek a megszokott nyitvatartásra. Azaz az ünnepi napok egyikén (november 1.) kell számítani boltzárra, míg a következő napon a vásárlási lehetőségek a hétvégén megszokott rend szerint állnak rendelkezésre.

A temetőlátogatásokhoz kapcsolódóan a sírkertek és temetők gyakran hosszabbított nyitvatartással működnek az ünnep környékén. Az is tanácsos, hogy időben intézzük a szükséges bevásárlást vagy virágvásárlást, hiszen november 1-jén sok bolt zárva tart, így a megelőző napokban növekedhet azok forgalma.

 

Google News A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu