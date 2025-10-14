Halottak napja, rendben és csendes elvonulásban

Halottak napja környékén a szokásosnál is többen látogatnak el megyeszerte a sírkertekbe, temetőkbe, és nincs ez másképpen Bakonycsernyén sem. Az önkormányzat kinyitja a nagykapukat is, hogy megkönnyítse az idős, illetve nehezen mozgó temetőlátogatók közlekedését.

Csak az menjen kocsival, akinek muszáj

– A korábbi évekhez hasonlóan önkormányzatunk személyzet kirendelésével a temető területén ügyeletet tart, továbbá a rendőrséget és a polgárőrséget kiemelt járőrözésre kérte fel. A főkaput október 24-től november 2-ig 9:30-tól 17:00-ig kinyitjuk, de arra kérünk mindenkit, hogy a megemlékezők nyugalmának biztosítása érdekében elsősorban az idős, beteg temető látogatókat szállítók hajtsanak be a temető területére. A kapu zárása 17:00 órakor megtörténik, kérjük a behajtókat, hogy 16:45-ig hagyják el gépjárművükkel a temető területét – fogalmazott Turi Balázs polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy a nagykapu zárásától függetlenül a kis ajtókon keresztül a temető egész területe könnyedén megközelíthető gyalogosan, a nap órájában. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet a nagyközség önkormányzata, hogy mindenki csukja be maga után a gyalogos kapukat, hogy az erdő vadjai ne tegyenek kárt a díszítésekben.

Szünetelnek a munkálatok

Az emlékezés meghittsége, zavartalansága miatt azt kérjük a látogatóktól, hogy a sír gondozásból keletkező hulladékot a temetőben lévő tárolóba gyűjtsék, körültekintően helyezzék el a gyertyákat, hogy ne okozzon tüzet – fogalmaz a település vezetője, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a méltóságteljes és megnyugvással teli, csendes és bensőséges megemlékezés érdekében síremlék állítási, javítási tevékenység október 30-tól november 2-ig nem végezhető!