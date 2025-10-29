október 29., szerda

Tanácsok a biztonság érdekében

Halottak napi kisokos – ezekre érdemes figyelni

Már csak egy-két nap és eljön az évnek azon időszaka, amikor elcsendesedünk, lelassulunk és elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Mindenszentek és halottak napján hozzátartozók sokasága keresi fel azon temetőket, melyekben eltávozott szeretteik nyugszanak.

Halottak napi kisokos – ezekre érdemes figyelni

Mindenszentek és halottak napja idején is fő a biztonság!

Polgárdira vonatkozóan a Polgárdi Hírek készített egy kisokost, amely tartalmaz minden olyan információt, amit érdemes tudni e két napon: Mindenszentek és halottak napja idején.

Mindenszentek és halottak napja idején is fő a biztonság!
Mivel a temetők környékén ilyenkor a szokottnál jóval nagyobb a forgalom, ezért az érintett területeket a városgondnokság biztosítja, ám ezentúl is arra kérnek mindenkit, hogy közlekedjenek óvatosan és körültekintően. 

Mindenszentek és halottak napja

Tanácsok a biztonság érdekében:

• Figyeljünk a gyalogosokra, különösen a gyermekekre és idősekre!

• Indulás előtt zárjuk be a lakást, és kérjük meg szomszédainkat, hogy figyeljenek, ha tudnak.

• Autóinkat is zárjuk be.

• Ügyeljünk az értékeinkre. 

Temetők nyitvatartása:

A megnövekedett látogatói számot figyelembe véve Polgárdiban a temetők Mindenszentek idején meghosszabbított nyitvatartással, az esti órákban is felkereshetők. De külön egyházi programokkal is készülnek. Mutatjuk, hogy melyek ezek!

Egyházi programok:

• Mindenszentek napján 16 órakor közös imádság lesz a katolikus temetőben, a kápolnánál, a katolikus plébánia szervezésében. 

• Mindenszentek napján 16 órakor hagyományos istentisztelet lesz a református temetőben.

• Halottak napján 9 óra 30-kor szentmise lesz a katolikus templomban, ahol szintén elhunyt szeretteikről emlékeznek meg.


