Halottak napi kisokos – ezekre érdemes figyelni

Polgárdira vonatkozóan a Polgárdi Hírek készített egy kisokost, amely tartalmaz minden olyan információt, amit érdemes tudni e két napon: Mindenszentek és halottak napja idején.

Mindenszentek és halottak napja idején is fő a biztonság!

Mivel a temetők környékén ilyenkor a szokottnál jóval nagyobb a forgalom, ezért az érintett területeket a városgondnokság biztosítja, ám ezentúl is arra kérnek mindenkit, hogy közlekedjenek óvatosan és körültekintően.

Mindenszentek és halottak napja

Tanácsok a biztonság érdekében:

• Figyeljünk a gyalogosokra, különösen a gyermekekre és idősekre!

• Indulás előtt zárjuk be a lakást, és kérjük meg szomszédainkat, hogy figyeljenek, ha tudnak.

• Autóinkat is zárjuk be.

• Ügyeljünk az értékeinkre.

Temetők nyitvatartása:

A megnövekedett látogatói számot figyelembe véve Polgárdiban a temetők Mindenszentek idején meghosszabbított nyitvatartással, az esti órákban is felkereshetők. De külön egyházi programokkal is készülnek. Mutatjuk, hogy melyek ezek!

Egyházi programok:

• Mindenszentek napján 16 órakor közös imádság lesz a katolikus temetőben, a kápolnánál, a katolikus plébánia szervezésében.

• Mindenszentek napján 16 órakor hagyományos istentisztelet lesz a református temetőben.

• Halottak napján 9 óra 30-kor szentmise lesz a katolikus templomban, ahol szintén elhunyt szeretteikről emlékeznek meg.



