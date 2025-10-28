október 28., kedd

Készülődés

1 órája

Az árusítók készen állnak a halottak napjára – mutatjuk a kínálatot

Sokan már be is szerezték azokat a mécseseket, virágokat és koszorúkat, amelyeket elhunyt szeretteik sírhelyére szeretnének kirakni halottak napján.

Déri Brenda
Az árusítók készen állnak a halottak napjára – mutatjuk a kínálatot

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Mindenszentek és halottak napja – két ünnep, amely szorosan egymáshoz kapcsolódik. Míg az előbbi november 1-jén, szombaton esedékes, addig az utóbbi az azt követő napon, november 2-án, vasárnap. 

halottak napja
Halottak napja: piackínálat a koszorúkból.
Fotó:  Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Halottak napja 2025

Változó, hogy e két nap közül a hozzátartozók mikor keresik fel a temetőket, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek, az ugyanakkor bevett szokás, hogy ilyenkor közös imádságokat, szentmiséket tartanak, ahogy az is, hogy a sírhelyeket elárasztják a koszorúk, virágok és mécsesek. Sokan már be is szerezték ezeket, de bizonyára akadnak olyanok is, akik még nem. Nekik késztettük jelen összeállításunkat, melyben megmutatjuk a fehérvári Városi Piac kínálatát, valamint az, hogy milyen árakon mozog egy-egy koszorú vagy mécses. 

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Vannak kisebbek, nagyobbak, díszesebbek és egyszerűbbek. Attól függően, hogy ki milyet szeretne, a mécseseket 500 és 3000 forint között árulják, míg a kisebb koszorúkat 3000-4000 forint között, a nagyobbak pedig 7500-8000 forintért, illetve ennél drágábban. Utóbbiak között voltak műnövényekből és élőkből készült koszorúk is. Ezeket előre elkészítetten lehet megvásárolni, de a külön készíttetésre is van lehetőség. 

 

 

