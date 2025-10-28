1 órája
Akikért a harang szól
Közeleg Mindenszentek és a halottak napja. Ilyenkor mozgalmasak lesznek a temetők. Országszerte megemlékezünk elhunyt szeretteikről, barátainkról és ismerőseinkről.
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Csend és nyugalom kíséri ezeket a bensőséges megemlékezéseket. Járjuk az őszi időben a parcellákat. Felkeressük az ismerős sírokat.
Természetesen nem csak ilyenkor.
Megszólal a lélekharang. Ilyenkor megállunk egy percre és emlékezünk. Az idő múlásával sajnos egyre több családtagunkra, rokonukra, barátunkra és ismerősünkre kell emlékeznünk, akik eltávoztak az égi ösvényekre.
Emlékük itt él a szívünkben és az agyunkban mintha el sem távoztak volna köreinkből. Átmentek egy új dimenzióba, ahol már nincs betegség , szenvedés, csak megbékélés és nyugalom.
A lélekharang azt üzeni, hogy sohasem felejtjük, felejthetjük el őket! Addig, amíg mi még bírjuk az életet, a küzdelmet.
Van, aki nem tud elmenni a sírkertbe, mert nagyon messze van tőle, vagy pedig egészségi állapota már nem engedi azt, hogy személyesen keresse fel azt.
Ők otthonukban egy-egy mécses, vagy gyertya meggyújtásával tudnak emlékezni. Lassan, sercegve égnek a sötét szobában. Sokáig lángolnak, van idő bőven a személyes emlékek felidézésére.
A sírkertekben pedig este messzire világítanak a meggyújtott mécsesek, gyertyák és az elektronikus mécsesek.
Bim-bam szól a lélekharang. Üzenete világos. Nem felejtünk titeket, akiknek a lelke már más dimenzióba költözött. Egyszer talán majd találkozunk veletek, amikor már mi sem leszünk itt a földön, hanem utazók egy más világba.
Csató József
