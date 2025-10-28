október 28., kedd

Mindenszentek és halottak napja

2 órája

Akikért a harang szól

Címkék#Halottak Napja#sír#mindenszentek#mécses

Közeleg Mindenszentek és a halottak napja. Ilyenkor mozgalmasak lesznek a temetők. Országszerte megemlékezünk elhunyt szeretteikről, barátainkról és ismerőseinkről.

Feol.hu
Akikért a harang szól

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Csend és nyugalom kíséri ezeket a bensőséges megemlékezéseket. Járjuk az őszi időben a parcellákat. Felkeressük az ismerős sírokat.

Természetesen nem csak ilyenkor.

Megszólal a lélekharang. Ilyenkor megállunk egy percre és emlékezünk. Az idő múlásával sajnos egyre több családtagunkra, rokonukra, barátunkra és ismerősünkre kell emlékeznünk, akik eltávoztak az égi ösvényekre.

Emlékük itt él a szívünkben és az agyunkban mintha el sem távoztak volna köreinkből. Átmentek egy új dimenzióba, ahol már nincs betegség , szenvedés, csak megbékélés és nyugalom.

A lélekharang azt üzeni, hogy sohasem felejtjük, felejthetjük el őket! Addig, amíg mi még bírjuk az életet, a küzdelmet.

Van, aki nem tud elmenni a sírkertbe, mert nagyon messze van tőle, vagy pedig egészségi állapota már nem engedi azt, hogy személyesen keresse fel azt.

Ők otthonukban egy-egy mécses, vagy gyertya meggyújtásával tudnak emlékezni. Lassan, sercegve égnek a sötét szobában. Sokáig lángolnak, van idő bőven a személyes emlékek felidézésére.

A sírkertekben pedig este messzire világítanak a meggyújtott mécsesek, gyertyák és az elektronikus mécsesek.

Bim-bam szól a lélekharang. Üzenete világos. Nem felejtünk titeket, akiknek a lelke már más dimenzióba költözött. Egyszer talán majd találkozunk veletek, amikor már mi sem leszünk itt a földön, hanem utazók egy más világba.

Csató József

 

