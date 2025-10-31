Halottak napja: meglepő hír jött az üzemanyagokról, ezzel nem sokan számoltak

Fordulat jön a magyarországi benzinkutakon! Sokan pattannak kocsiba, hogy felkeressék elhunyt szeretteik sírját a temetőben, így egyáltalán nem mindegy, hogy mennyibe kerülnek az üzemanyagok árai a hétvégén. A MOL döntött, ennyibe fog kerülni a tankolás Mindenszentek és Halottak napján.

Üzemanyag: Ez vár ránk, ha tankolni megyünk Halottak napján.

Fotó: MW/Illusztráció

Üzemanyagár-változás

November első napján csökkenést tapasztalhatunk a kutak nagykereskedelmi áraiban. Ez érinti a benzin és a gázolajat is. Előbbi bruttó 3, utóbbi bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe holnaptól

– számolt be a holtankoljak.hu.

Mindez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin 587 Ft/liter, míg a gázolaj 583 Ft/liter átlagáron értékesítik.