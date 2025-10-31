október 31., péntek

Fordulat a magyarországi benzinkutakon

33 perce

Halottak napja: meglepő hír jött az üzemanyagokról, ezzel nem sokan számoltak

Címkék#benzinkút#mol#Mindenszentek#Halottak napja#benzin#tankolás#Magyarország#gázolaj#üzemanyagár

Megéri várni? Döntött a MOL, már éjféltől hatályba lépnek az új üzemanyagárak Magyarországon. Sokakat foglalkoztatott a kérdés, hogy vajon Mindenszentek és Halottak napján, mennyibe fog kerülni a tankolás? A válasz megérkezett.

Feol.hu

Fordulat jön a magyarországi benzinkutakon! Sokan pattannak kocsiba, hogy felkeressék elhunyt szeretteik sírját a temetőben, így egyáltalán nem mindegy, hogy mennyibe kerülnek az üzemanyagok árai a hétvégén. A MOL döntött, ennyibe fog kerülni a tankolás Mindenszentek és Halottak napján. 

Megéri várni? Döntött a MOL, már éjféltől hatályba lépnek az új üzemanyagárak Magyarországon. Mutatjuk a részleteket!
Üzemanyag: Ez vár ránk, ha tankolni megyünk Halottak napján.
Fotó: MW/Illusztráció

Üzemanyagár-változás

November első napján csökkenést tapasztalhatunk a kutak nagykereskedelmi áraiban. Ez érinti a benzin és a gázolajat is. Előbbi bruttó 3, utóbbi bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe holnaptól 

– számolt be a holtankoljak.hu.

Mindez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin 587 Ft/liter, míg a gázolaj 583  Ft/liter átlagáron értékesítik.

Ezt olvasta? Döntött a kormány a SZÉP-kártya használatáról, miközben a bankkártyások is jó híreket kaptak a készpénzfelvétellel kapcsolatban.


 

