Halottak napja: meglepő hír jött az üzemanyagokról, ezzel nem sokan számoltak
Megéri várni? Döntött a MOL, már éjféltől hatályba lépnek az új üzemanyagárak Magyarországon. Sokakat foglalkoztatott a kérdés, hogy vajon Mindenszentek és Halottak napján, mennyibe fog kerülni a tankolás? A válasz megérkezett.
Fordulat jön a magyarországi benzinkutakon! Sokan pattannak kocsiba, hogy felkeressék elhunyt szeretteik sírját a temetőben, így egyáltalán nem mindegy, hogy mennyibe kerülnek az üzemanyagok árai a hétvégén. A MOL döntött, ennyibe fog kerülni a tankolás Mindenszentek és Halottak napján.
Üzemanyagár-változás
November első napján csökkenést tapasztalhatunk a kutak nagykereskedelmi áraiban. Ez érinti a benzin és a gázolajat is. Előbbi bruttó 3, utóbbi bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe holnaptól
– számolt be a holtankoljak.hu.
Mindez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin 587 Ft/liter, míg a gázolaj 583 Ft/liter átlagáron értékesítik.
