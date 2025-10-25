október 25., szombat

Méltósággal a halálról!

51 perce

Élet a búcsú mögött: Mit tanít a halottak napja a gyászról és az elengedésről

Címkék#gyász#fájdalom#halál

A méltó temetés és a gyász megélése segít abban, hogy szeretteink emléke tovább éljen bennünk. A halottak napja nem csupán emlékek felidézése, hanem lehetőség az elengedésre és a szeretetteljes búcsúra.

Feol.hu
Élet a búcsú mögött: Mit tanít a halottak napja a gyászról és az elengedésről

Forrás: MTI

Ahogy közeledik a halottak napja 2025, a gyertyagyújtás és a sírlátogatás alkalmat ad az emlékezésre, az elengedésre és a kapcsolódásra. Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke a duol.hu cikkében kiemeli, hogy a halál nem tabu, hanem az élet része. „A fájdalmat nem megspórolni kell, hanem megélni” – mondja, hozzátéve, hogy a gyász nemcsak a halálhoz kötődik, hanem a munkahelyek, kapcsolatok és élethelyzetek elvesztéséhez is. A veszteség megélése segít abban, hogy később szebben tudjuk felidézni a múltat, és elfogadni a jelen valóságát.

Halottak napja
Halottak napja, az emlékezés lehetősége! Forrás:  Facebook

Kegyelet és emlékezés: a halottak napja méltósága

A halottak napja nem pusztán kötelesség, hanem ünnep is, amely lehetőséget ad arra, hogy méltó módon búcsúzzunk. Palkovics Katalin szerint a szertartás akkor lesz igazán személyes, ha tükrözi az elhunyt kívánságait: a kedvenc virágok, zene, vagy az urna és a sír díszítése mind az utolsó ajándék részei lehetnek. Ahogy fogalmaz: 

A halál elkerülhetetlen. De ha méltósággal és szeretettel tudunk búcsúzni, akkor valójában az életet ünnepeljük.

A temetkezés világa folyamatosan változik: a hamvakból készített ékszerek, gyémántok vagy a „bioerdős” elhelyezés Skandináviában már elterjedt, és a tanatoesztétika révén a test látványa sem trauma, hanem méltóságteljes búcsú lehet. A halottak napja így nemcsak a hiányról szól, hanem az élet ünnepléséről: a szeretetteljes, tudatos búcsúzás lehetőséget ad arra, hogy szeretteink emléke tovább éljen bennünk, és hogy megértsük, honnan jövünk, és hová tartunk. A teljes beszélgetés és további részletek elérhetők a duol.hu oldalán.

 

