Halottak napja: ennyiért vehetsz legolcsóbban koszorút (galéria)

Ahogy minden évben, október végén idén is megélénkül a virágpiac: közeledik mindenszentek és halottak napja, amikor a legtöbben virággal és halottak napi koszorúkkal emlékeznek elhunyt szeretteikre. A városi piacon már javában tart a koszorúvásár, ahol mindenki megtalálhatja az ízlésének és pénztárcájának legmegfelelőbb darabot. A virágárusok szerint minden évben október végén érezhetően nő a kereslet, hiszen a vásárlók tudják, hogy halottak napja mikor van, és időben szeretnének megemlékezni az elhunytakról. Sokan már napokkal az ünnep előtt készülnek, hiszen halottak napja november 2-án van, amikor szeretteik sírját koszorúkkal és mécsesekkel díszítik fel.

Nagy a választék a halottak napi koszorúkból a városi piacon

A vásárlók már hetekkel korábban megjelennek a piacokon, a kínálat pedig a klasszikus tobozos, fenyős daraboktól a modern, minimalista kompozíciókig terjed. Idén azonban más mást keresnek a vásárlók az előző évekhez képest – tudtuk meg a székesfehérvári városi piac árusaitól.

A halottak napi koszorúk árai 2025-ben

A piaci árusok szerint az árak idén szinte változatlanok maradtak a halottak napi koszorúk terén: egy kisebb koszorúért 2500–4000 forintot, a közepes méretűért 5000–8000 forintot, míg a nagy, díszesebb változatokért akár 10–15 ezer forintot is elkérnek. A mesterséges alapanyagokból álló koszorúk és egyéb emléktárgyak (szobrok virággal) ára is hasonlóan alakul, bár a természetes zöldek továbbra is a legnépszerűbbek.