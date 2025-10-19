október 19., vasárnap

Halottak napja: ennyiért vehetsz legolcsóbban koszorút (galéria)

A halottak napja közeledtével megtelnek a piacok és virágboltok a koszorúk illatával és színeivel. Bár az árak tavalyhoz képest alig változtak, a vásárlók ízlése látványosan átalakult. A hagyományos formák mellett egyre többen választanak modern, letisztult stílusú halottak napi koszorúkat, amelyek személyesebbé teszik a megemlékezést.

Feol.hu

Ahogy minden évben, október végén idén is megélénkül a virágpiac: közeledik mindenszentek és halottak napja, amikor a legtöbben virággal és halottak napi koszorúkkal emlékeznek elhunyt szeretteikre. A városi piacon már javában tart a koszorúvásár, ahol mindenki megtalálhatja az ízlésének és pénztárcájának legmegfelelőbb darabot. A virágárusok szerint minden évben október végén érezhetően nő a kereslet, hiszen a vásárlók tudják, hogy halottak napja mikor van, és időben szeretnének megemlékezni az elhunytakról. Sokan már napokkal az ünnep előtt készülnek, hiszen halottak napja november 2-án van, amikor szeretteik sírját koszorúkkal és mécsesekkel díszítik fel.

Így változott 2025-ben a halottak napi koszorúk stílusa, ára
Nagy a választék a halottak napi koszorúkból a városi piacon 

A vásárlók már hetekkel korábban megjelennek a piacokon, a kínálat pedig a klasszikus tobozos, fenyős daraboktól a modern, minimalista kompozíciókig terjed. Idén azonban más mást keresnek a vásárlók az előző évekhez képest – tudtuk meg a székesfehérvári városi piac árusaitól.

A halottak napi koszorúk árai 2025-ben

A piaci árusok szerint az árak idén szinte változatlanok maradtak a halottak napi koszorúk terén: egy kisebb koszorúért 2500–4000 forintot, a közepes méretűért 5000–8000 forintot, míg a nagy, díszesebb változatokért akár 10–15 ezer forintot is elkérnek. A mesterséges alapanyagokból álló koszorúk és egyéb emléktárgyak (szobrok virággal) ára is hasonlóan alakul, bár a természetes zöldek továbbra is a legnépszerűbbek.

Koszorú körkép a székesfehérvári piacon

Fotók: Nagy Norbert - FMH

A stílus átalakult: hódít a letisztultság

Ami azonban látványosan változik, az a stílus. A hagyományos kerek, tujába kötött koszorúk mellett idén a természetes, rusztikus hatású, illetve a skandináv ihletésű, egyszerű vonalú kompozíciók hódítanak. Sokan keresnek elegánsabb, szürke–fehér, illetve naturalisztikus színekben összeállított díszeket, de divatosak a pamutvirágos, eukaliptuszos és száraz termésekkel díszített halottak napi koszorúk is, amelyek – úgy tűnik – sosem mennek ki a divatból.

A virágkötők azt mondják, a vásárlók egyre inkább személyre szabott megoldásokat keresnek: a színek és a formák mögött egy-egy emlék, személyes történet húzódik. A megemlékezés így nemcsak hagyomány marad, hanem bensőséges, esztétikus gesztus is – a szeretet és az emlékezés csendes kifejezése.

 

 

