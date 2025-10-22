1 órája
Halloweeni hangulatban tájékozódtak a diákok Székesfehérváron – galéria
Székesfehérvár diákjai izgalmas „éjszakai” tájékozódó versenyen mérhették össze tudásukat és ügyességüket. A halloweeni hangulatú feladatok, csillagászati bemutatók és rendőrségi programok garantálták a szórakoztató és tanulságos élményt minden résztvevő számára.
Fotó: Fehér Gábor / FMH
Székesfehérvár diákjai izgalmas, „éjszakai” tájékozódó versenyen mérhették össze tudásukat és ügyességüket a Sóstói Látogatóközpont környékén. A Székesfehérvári Diáktanács által szervezett eseményre általános és középiskolás csapatok egyaránt neveztek, összesen tíz általános iskolai és több középiskolai csoport részvételével.
Az idei verseny különlegessége a halloweeni hangulatú tematikában rejlett: a csapatoknak ifjúsági filmekhez kapcsolódó feladatokat kellett teljesíteniük a sötétben kijelölt túra során. Az útvonal mentén hét állomás várta a résztvevőket, ahol diáktanácstagok segítették őket, és pedagógusok is figyelték a biztonságukat. A regisztrációnál kapott menetlevél és térkép segítette a diákokat az állomások megtalálásában.
Halloweeni hangulatú tájékozódó verseny FehérváronFotók: Fehér Gábor / FMH
A verseny előtt és közben a Terkán Lajos Csillagász Kör munkájába is betekinthettek a résztvevők: távcsővel figyelhették az égboltot, és más érdekes szemléltetéseket is láthattak. Az eseményt színesítette a Városi Rendőrkapitányság bűn- és balesetmegelőzési programja is, amelyben a diákok kahoot játékban vehettek részt, illetve megtekinthették a járőrautót belülről.