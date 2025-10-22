Halloweeni hangulatban tájékozódtak a diákok Székesfehérváron – galéria

Székesfehérvár diákjai izgalmas, „éjszakai” tájékozódó versenyen mérhették össze tudásukat és ügyességüket a Sóstói Látogatóközpont környékén. A Székesfehérvári Diáktanács által szervezett eseményre általános és középiskolás csapatok egyaránt neveztek, összesen tíz általános iskolai és több középiskolai csoport részvételével.

Az idei verseny különlegessége a halloweeni hangulatú tematikában rejlett: a csapatoknak ifjúsági filmekhez kapcsolódó feladatokat kellett teljesíteniük a sötétben kijelölt túra során. Az útvonal mentén hét állomás várta a résztvevőket, ahol diáktanácstagok segítették őket, és pedagógusok is figyelték a biztonságukat. A regisztrációnál kapott menetlevél és térkép segítette a diákokat az állomások megtalálásában.