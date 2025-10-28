Így faragjátok ti a tököket! (Galéria)

A szerkesztőség Facebook oldalán indított játékunkban azt kértük, hogy osszátok meg velünk, az idei Halloween tökfaragás eredményét. Számtalan fotó érkezett, és örömmel láttuk, milyen sokféle, kreatív ötlet született az olvasóink között.

Halloween tökfaragás egyik eredménye. Forrás: Facebook

Halloween tökfaragás!

Az elkészült alkotásokat összegyűjtöttük, hogy mindenki megcsodálhassa a legjobb tökfaragásokat, és inspirációt meríthessen az ünnepre. Nagyon köszönjük, hogy ilyen aktívan részt vettetek, ezzel ismét színesebbé téve a közösségünket!