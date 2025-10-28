október 28., kedd

Megkérdeztük, megmutattátok!

3 órája

Így faragjátok ti a tököket! (Galéria)

Facebook oldalunkon rengeteg fotót kaptunk olvasóinktól! Köszönjük mindenkinek aki megosztotta velünk az idei Halloween tökfaragás eredményét!

A szerkesztőség Facebook oldalán indított játékunkban azt kértük, hogy osszátok meg velünk, az idei Halloween tökfaragás eredményét. Számtalan fotó érkezett, és örömmel láttuk, milyen sokféle, kreatív ötlet született az olvasóink között.

Halloween tökfaragás
Halloween tökfaragás egyik eredménye. Forrás: Facebook

Halloween tökfaragás!

Az elkészült alkotásokat összegyűjtöttük, hogy mindenki megcsodálhassa a legjobb tökfaragásokat, és inspirációt meríthessen az ünnepre. Nagyon köszönjük, hogy ilyen aktívan részt vettetek, ezzel ismét színesebbé téve a közösségünket!

Így faragjátok ti a tököket!

 

 

 

