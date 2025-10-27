október 27., hétfő

Őszi hangulatban

2 órája

Tök jó ízek és dekorációk a Zsolt utcai könyvtárban (Galéria)

Címkék#tagkönyvtár#Tök jó ízek és dekoráció#nyugdíjas#rendezvény

A résztvevők nemcsak őszi finomságokat kóstolhattak, hanem közösen készíthettek tökös dekorációkat, és megismerkedhettek a halloween eredetével is. Hangulatos halloween program várta az érdeklődőket október 27-én délelőtt a Zsolt utcai tagkönyvtárban.

Bokányi Zsolt
Tök jó ízek és dekorációk a Zsolt utcai könyvtárban (Galéria)

Fotó: NAGY NORBERT

Október 27-én, hétfő délelőtt 10 órától különleges hangulat töltötte meg a Zsolt utcai tagkönyvtárat: „Tök jó ízek és dekorációk” címmel tartottak halloween programot, amelynek célja az volt, hogy a résztvevők közösen készüljenek az ünnepre, megismerjék a halloween történetét, és kézműveskedés, valamint őszi finomságok receptjei révén hangolódjanak az év ezen időszakára.

halloween program
Hangulatos halloween program várta az érdeklődőket! Fotó: NAGY NORBERT

Közösség és kreativitás a halloween program során

A rendezvényre elsősorban a szomszédos gondozási központból érkeztek nyugdíjasok, de a délelőtti alkalomhoz kisgyermekes családok is csatlakoztak, így igazi többgenerációs eseménnyé vált a könyvtári foglalkozás.

Tök jó ízek és dekorációk címmel tartottunk egy halloweenhez kapcsolódó foglalkozást. Elsősorban a szomszédos gondozási központ nyugdíjasai vettek részt, de kisgyermekes családok is jelezték részvételi szándékukat” 

– mondta Németh Réka, a Zsolt utcai tagkönyvtár könyvtárosa.

Fotó: NAGY NORBERT

Készítünk velük halloweenhez, tökhöz kapcsolódó recepteket, kézműveskedünk, és szó lesz az ünnep történetéről is, ez egyfajta kulturális kitekintőként is szolgál

– tette hozzá.

A program nagyjából egyórás volt, és a könyvtár dolgozói kifejezetten meghívták a közeli nyugdíjas otthon lakóit, akikkel rendszeres kapcsolatot ápolnak. Minden hónapban tartunk nekik valamilyen tematikus foglalkozást, legyen az irodalmi előadás, kézműves program vagy kulturális bemutató. – mondta még el a könyvtáros.

Fotó: NAGY NORBERT

Most az őszi szünet apropóján a nagyszülők és unokák közösen élvezhették a programot, amely egyszerre volt tanulságos és vidám hangulatú. A Zsolt utcai tagkönyvtár ezzel a rendezvénnyel is bizonyította, hogy a közösségépítés és az élményszerű tanulás a mindennapi munkájuk része.

Tök jó ízek és dekorációk a Zsolt utcai könyvtárban

Fotók: Nagy Norbert / FMH

 

 

