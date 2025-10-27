október 27., hétfő

Halloween margójára

Gombor Lili

Halloween. Ízlelgetem a szót, de sehogy sem tetszik. Az még hagyján, hogy nem magyar ünnep, hanem idegen betolakodó, de míg a többi ünnep esetében nem zavar a szezonális dekoráció, addig a Helloween esetében sokszor a hideg futkos a hátamon. De hát a cél éppen ez, nemde? Csakhogy más az a fajta borzongás, amit a nagyáruházak polcain sorakozó műanyag macskacsontváz, koponya, véres lábnyom mintás szalvéta és társaik keltenek bennem. Mert belegondol-e bárki abba, hogy mindez nem olyasmi, mint az unikornis és a télapó, hanem zord és fájdalmas valóság. Valóság sokaknak, a világ valamennyi táján. S mindazt, ami eredetileg traumatikus és tragikus, a szórakoztatóipar és a piac bóvli árucikké silányítva árulja, arra buzdítva, hogy dekoráld fel vele az otthonod. 

