Jelmezes adománygyűjtés

20 perce

Csokit vagy csalunk – ezúttal kutyás verzióban

Címkék#Fema#adomány#halloween

A halloween-i „Csokit vagy csalunk!” kulcsmondatra épülő kezdeményezés már hazánkban is jól ismert. A Rádió lakótelep kutyás közössége most erre a mintára szervez adománygyűjtést a FEMA Rehabilitációs Állatotthon részére.

Feol.hu

Itthon is egyre több településen láthatunk jelmezbe bújt gyerekeket, családokat október 31-én, Halloween este, amikor házról házra járva gyűjtenek édességet a „Csokit vagy csalunk!” felkiáltással. A székesfehérvári Rádió lakótelep kutyás közössége ezt a közkedvelt programot vette alapul, ám a program náluk „kutyás verzióban” valósul meg. A FEMA számára gyűjtenek adományokat.

halloween
Fotó: FMH-archív/Fehér Gábor

Az Önkormányzati Kommunikációs Központ (ÖKK) tájékoztatása szerint halloween-i jelmezbe öltözött kutyák és szintén maskarába bújt gazdáik gyülekeznek majd a Rádió lakótelepi kutyafuttatónál október 31-én, 17.00 órakor. A jelmondat ezúttal: „Adományozunk és segítünk!” A színes társaság 17.15-kor indul útnak, hogy házról házra járva begyűjtsék a házak elé kihelyezett állateledeleket és tisztítószereket, amit aztán eljuttatnak a FEMA részére. Az ÖKK tájékoztatása szerint a kutyafuttatóban is marad egy jelmezes csapat, akik ott várják az adományokat, a felajánlókat pedig meleg teával és süteményekkel várják majd. 

 

