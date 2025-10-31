Egy éve, a mai napon hunyt el Hadas Kriszta

Hadas Kriszta egy évvel ezelőtt bevásárlás közben lett rosszul. A riporter már a piacra menet kezdte magát rosszul érezni, emiatt betért a legközelebbi gyógyszertárba, hogy segítséget kérjen. Az ott dolgozók adtak egy pohár vizet Hadas Krisztának, és hívták a mentőket is – de sajnos csak későn derült ki, hogy nem egyszerű rosszullétről, hanem szívrohamról volt szó. Hiába próbálták többször is újraéleszteni, sajnos már nem tudták megmenteni az életét. Hadas Kriszta 53 éves korában elhunyt.

Egy éve tragikus hirtelenséggel hunyt el Hadas Kriszta.

Fotó: Farkas Norbert

Hadas Kriszta elismert televíziós pályafutást tudhatott maga mögött

Hadas Krisztina pályafutása 1992-ben kezdődött a Magyar Rádiónál, a Krónika című műsorban, majd 1994-től a Magyar Televízió Objektív és Zóna műsorok szerkesztő-riportere, később pedig a Lázmérő felelős szerkesztője. 1996-tól az RTL Klub kereskedelmi televíziós csatorna Frei Dosszié, Akták és a Híradó műsorok szerkesztő-riportere lett. 1996-tól 1999-ig a Színház- és Filmművészeti Főiskola tévé- és dokumentumfilm-rendező szakára járt, elvégzése után 2000-ben "átigazolt" a TV2-höz, ahol a legtöbb idejét töltötte el a szakmában. Ebben az évben két dokumentumfilm-sorozatot készített az Igazi vészhelyzetben, illetve a Gyerekkórház címmel. Ekkor megválasztották két ízben is az az év televíziós szerkesztő-riporterének. Egészen 2012-ig dolgozott a csatornánál, majd 2019-ben visszatért, az Újratervezés című műsor főszerkesztőjeként. 2022-ben Prima Primissima közönségdíjban részesült Magyar ismeretterjesztés és média kategóriában.