Háborús állapotokra készült a polgári védelem

Már 1997-ben is a biztonság és a felkészültség állt a középpontban: háborús és katasztrófahelyzetekre készülve zajlottak a polgári védelmi gyakorlatok. Akkor Székesfehérváron a „Alba Regia ’97” parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat keretében vizsgálták, miként lehet hatékonyan reagálni váratlan eseményekre, és hogyan biztosítható a lakosság védelme. Most pedig repüljünk vissza egy kicsit a múltba, és nézzük meg, miről írtunk pontosan abban az időben: A Belügyminisztérium Polgári Védelmi Országos Parancsnokság szervezésében a Fejér MegyeiVédelmi Bizottság közreműködésével tegnap parancsnoki, törzsvezetési gyakorlatot tartottak Székesfehérváron. A helyőrségi klub színháztermében Szabó Gábor, a megyeiközgyűlés elnöke is köszöntötte a gyakorlat résztvevőit, majd hozzátette, a polgári védelmi feladatok elméleti elemzése fontos, de a gyakorlati megmérettetések során tapasztalhatja a lakosság, milyen segítséget kaphat katasztrófahelyzet esetén. A gyakorlat résztvevői ezután Orovecz István vezérőrnagy, országos parancsnok előadását hallgatták meg, aki az euro-atlanti csatlakozás legfontosabb kérdéseiről beszélt, az ehhez kapcsolódó feladatokat foglalta össze. A szerteágazó tennivalók egyike a nemzetközi segítségnyújtásra való felkészülés, amelyből már eddig is kivette a részét a magyar polgári védelem. A parancsnok utalt a lengyel és a cseh árvízhelyzetben helytálló magyarokra, valamint a földrengések miatti olaszországi segítségkérésről is szólt. Konténereket, sátrakat várnak a magyar polgári védelemtől a napok óta földrengés sújtotta területekre. A globális háború veszélyének elmúltával a nemzetközi terrorizmus támadásaira, a menekülthullámok kezelésére, a civilizációs katasztrófahelyzetekre kell felkészülnie a polgári védelemnek. A megváltozott biztonsági környezet, a szövetséghez való csatlakozás szükségessé teszi a jogi háttér megváltoztatását is, ezért fordult az országos parancsnokság a kormányhoz a módosítások érdekében. A katasztrófakészültség fejlesztése, a válságrendszerek jobb kezelése érdekében szervezik a gyakorlatokat, építik a kapcsolatokat a szomszédos országokkal. Nemrégiben Romániában 18 tagú csapat vett részt egy légikatasztrófa mentési gyakorlaton, de a magyar szakemberek felvették a kapcsolatot az Ohió Nemzeti Gárdával is.