34 perce
Aláírásgyűjtés Fejér vármegyében is: Nemet a háborúra! (galéria)
„Hajrá Fehérvár!" A Fidesz országgyűlési képviselői Fejér vármegye több pontján is elindították az aláírásgyűjtést "Brüsszel háborús tervei" ellen. Székesfehérváron Vargha Tamás képviselő tartott sajtótájékoztatót, amelyen a béke fontosságát hangsúlyozta.
Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője tartott sajtótájékoztatóval egybekötött aláírásgyűjtést.
Fotó: Fehér Gábor
Alig egy héttel azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette az aláírásgyűjtés elindítását, Fejér vármegyében is megkezdődött az "akció". A célja egyértelmű: a magyar emberek aláírásukkal mondjanak nemet az Európai Unióban tapasztalható, a kormány szerint háborúpárti hangulatnak.
Képviselők az utcán a háború ellen
Az aláírásgyűjtési pontokon Fejér vármegye országgyűlési képviselői személyesen várták a helyi lakosokat: Tessely Zoltán Bicskén indította el a gyűjtést, Törő Gábor Móron várta az embereket. Vargha Tamás Székesfehérváron, az Alba Plaza melletti murvás parkolónál (Halász utca–Palotai út sarka) tartott sajtótájékoztatóval egybekötött eseményt szombat reggel, ahol a béke fontosságát hangsúlyozta.
Vargha Tamás arra kérte a székesfehérváriakat és minden magyar embert, hogy aláírásukkal fejezzék ki akaratukat, és mondjanak közösen nemet a háborúra.
„Azt látjuk, hogy a többi európai uniós ország, a brüsszeli elit háborúpárti, háborúra készen. Ezt ők maguk is többször elmondták” – fogalmazott a képviselő, aki hozzátette:
Mi, magyarok, nem szeretnénk háborút, békét szeretnénk. Tudjuk, hogy három évvel ezelőtt kezdődött ez a háború Oroszország agressziójával, és már akkor, néhány nap után megmondtuk az álláspontunkat, mi békét szeretnénk
– mondta a Fidesz országgyűlési képviselője, aki hozzátette, a háborús konfliktus gazdasági pusztítást okoz Európában. – A háború tönkreteszi az európai gazdaságot, a háborúval nincsen fejlődés, ezért békére van szükség. Azt kérem, írják alá minél többen!
(Galéria a képre kattintva!)
„Nemet a háborúra!" Székesfehérváron isFotók: Fehér Gábor
Történelmi budapesti békecsúcs jön!
A Donald Trump–Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatban elmondta, Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, ahol ezt a béketárgyalást meg lehet tartani. Bízik benne, hogy a már megkezdett egyeztetések sikeresek lesznek, és ez egy nagy lépés lesz az orosz–ukrán háború esetében a béke irányába.