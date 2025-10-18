Aláírásgyűjtés Fejér vármegyében is: Nemet a háborúra! (galéria)

Alig egy héttel azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette az aláírásgyűjtés elindítását, Fejér vármegyében is megkezdődött az "akció". A célja egyértelmű: a magyar emberek aláírásukkal mondjanak nemet az Európai Unióban tapasztalható, a kormány szerint háborúpárti hangulatnak.

Képviselők az utcán a háború ellen

Az aláírásgyűjtési pontokon Fejér vármegye országgyűlési képviselői személyesen várták a helyi lakosokat: Tessely Zoltán Bicskén indította el a gyűjtést, Törő Gábor Móron várta az embereket. Vargha Tamás Székesfehérváron, az Alba Plaza melletti murvás parkolónál (Halász utca–Palotai út sarka) tartott sajtótájékoztatóval egybekötött eseményt szombat reggel, ahol a béke fontosságát hangsúlyozta.

Már szombaton kora reggel többen érkeztek az Alba Plaza murvás parkolójához.

Vargha Tamás arra kérte a székesfehérváriakat és minden magyar embert, hogy aláírásukkal fejezzék ki akaratukat, és mondjanak közösen nemet a háborúra.

„Azt látjuk, hogy a többi európai uniós ország, a brüsszeli elit háborúpárti, háborúra készen. Ezt ők maguk is többször elmondták” – fogalmazott a képviselő, aki hozzátette:

Mi, magyarok, nem szeretnénk háborút, békét szeretnénk. Tudjuk, hogy három évvel ezelőtt kezdődött ez a háború Oroszország agressziójával, és már akkor, néhány nap után megmondtuk az álláspontunkat, mi békét szeretnénk

– mondta a Fidesz országgyűlési képviselője, aki hozzátette, a háborús konfliktus gazdasági pusztítást okoz Európában. – A háború tönkreteszi az európai gazdaságot, a háborúval nincsen fejlődés, ezért békére van szükség. Azt kérem, írják alá minél többen!

