október 18., szombat

Lukács névnap

14°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kezdeményezés

34 perce

Aláírásgyűjtés Fejér vármegyében is: Nemet a háborúra! (galéria)

Címkék#Vlagyimir Putyin#Budapest#béketárgyalás#Cser-Palkovics András#Donald Trump#háború#Székesfehérvár#Európai Unió#Fidesz#Vargha Tamás

„Hajrá Fehérvár!" A Fidesz országgyűlési képviselői Fejér vármegye több pontján is elindították az aláírásgyűjtést "Brüsszel háborús tervei" ellen. Székesfehérváron Vargha Tamás képviselő tartott sajtótájékoztatót, amelyen a béke fontosságát hangsúlyozta.

Feol.hu
Aláírásgyűjtés Fejér vármegyében is: Nemet a háborúra! (galéria)

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője tartott sajtótájékoztatóval egybekötött aláírásgyűjtést.

Fotó: Fehér Gábor

Alig egy héttel azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette az aláírásgyűjtés elindítását, Fejér vármegyében is megkezdődött az "akció". A célja egyértelmű: a magyar emberek aláírásukkal mondjanak nemet az Európai Unióban tapasztalható, a kormány szerint háborúpárti hangulatnak.

Brüsszel háborús tervei ellen indítottak aláírásgyűjtést Fejér vármegyei több pontján. Székesfehérváron sajtótájékoztatót tartottak az Alba Plaza parkolójánál.
Elkezdték az aláírásgyűjtést Székesfehérváron is Brüsszel háborús tervei ellen.
Fotó: Vargha Tamás/Facebook

Képviselők az utcán a háború ellen

Az aláírásgyűjtési pontokon Fejér vármegye országgyűlési képviselői személyesen várták a helyi lakosokat: Tessely Zoltán Bicskén indította el a gyűjtést, Törő Gábor Móron várta az embereket. Vargha Tamás Székesfehérváron, az Alba Plaza melletti murvás parkolónál (Halász utca–Palotai út sarka) tartott sajtótájékoztatóval egybekötött eseményt szombat reggel, ahol a béke fontosságát hangsúlyozta.

Már szombaton kora reggel többen érkeztek az Alba Plaza murvás parkolójához.
Fotó: Fehér Gábor

Vargha Tamás arra kérte a székesfehérváriakat és minden magyar embert, hogy aláírásukkal fejezzék ki akaratukat, és mondjanak közösen nemet a háborúra.

„Azt látjuk, hogy a többi európai uniós ország, a brüsszeli elit háborúpárti, háborúra készen. Ezt ők maguk is többször elmondták” – fogalmazott a képviselő, aki hozzátette: 

Mi, magyarok, nem szeretnénk háborút, békét szeretnénk. Tudjuk, hogy három évvel ezelőtt kezdődött ez a háború Oroszország agressziójával, és már akkor, néhány nap után megmondtuk az álláspontunkat, mi békét szeretnénk

– mondta a Fidesz országgyűlési képviselője, aki hozzátette, a háborús konfliktus gazdasági pusztítást okoz Európában. – A háború tönkreteszi az európai gazdaságot, a háborúval nincsen fejlődés, ezért békére van szükség. Azt kérem, írják alá minél többen!

(Galéria a képre kattintva!)

„Nemet a háborúra!" Székesfehérváron is

Fotók: Fehér Gábor

Történelmi budapesti békecsúcs jön!

A Donald Trump–Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatban elmondta, Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, ahol ezt a béketárgyalást meg lehet tartani. Bízik benne, hogy a már megkezdett egyeztetések sikeresek lesznek, és ez egy nagy lépés lesz az orosz–ukrán háború esetében a béke irányába.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu