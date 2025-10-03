Gyermekorvos kongresszus a Magyar Királyban (galéria)

Pénteken délelőtt kezdődött a Magyar Gyermekorvosok Társasága Északnyugat-Magyarországi Területi Szervezetének Kongresszusa a Hotel Magyar Királyban. A gyermekorvosok részéről nagy volt az érdeklődés a két napon át tartó rendezvény kapcsán.

Gyermekorvos kongresszus a Magyar Királyban

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Bizalom a gyermekorvos irányába

Az eseményen köszöntőt mondott Lőrincz Márton Ákos, a kórház orvosigazgatója, Ruszinkó Viktória, a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Észak-Nyugat Magyarországi Területi Szervezetének elnöke, Kálmán Andrea osztályvezető főorvos és a város polgármestere is.

– Nincs féltettebb kincs mint a gyermek, és mikor bármi probléma adódik, mindannyian tudjuk, hogy mekkora felelősséget ró azokra, akik rábízzuk a gyermekünket, függetlenül attól, hogy az kisebb vagy nagyobb gyermek – fogalmazott köszöntőjében Cser-Palkovics András, aki beszédében megköszönte az alapellátásban és a kórházi ellátásban dolgozók munkáját is.

