3 órája
Gyermekorvos kongresszus a Magyar Királyban (galéria)
Október 3-án, 09.00 órakor kezdődött a Magyar Gyermekorvosok Társasága Északnyugat-Magyarországi Területi Szervezetének Kongresszusa. A gyermekorvosok a szakmai napon a gyermekgyógyászat teljes spektrumát górcső alá vették a két napos rendezvényen.
Pénteken délelőtt kezdődött a Magyar Gyermekorvosok Társasága Északnyugat-Magyarországi Területi Szervezetének Kongresszusa a Hotel Magyar Királyban. A gyermekorvosok részéről nagy volt az érdeklődés a két napon át tartó rendezvény kapcsán.
Bizalom a gyermekorvos irányába
Az eseményen köszöntőt mondott Lőrincz Márton Ákos, a kórház orvosigazgatója, Ruszinkó Viktória, a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Észak-Nyugat Magyarországi Területi Szervezetének elnöke, Kálmán Andrea osztályvezető főorvos és a város polgármestere is.
– Nincs féltettebb kincs mint a gyermek, és mikor bármi probléma adódik, mindannyian tudjuk, hogy mekkora felelősséget ró azokra, akik rábízzuk a gyermekünket, függetlenül attól, hogy az kisebb vagy nagyobb gyermek – fogalmazott köszöntőjében Cser-Palkovics András, aki beszédében megköszönte az alapellátásban és a kórházi ellátásban dolgozók munkáját is.
A konferencia minden témát körbejár
– Egy ilyen kongresszuson bármilyen gyermekgyógyászattal kapcsolatos téma előfordulhat, de előreláthatólag szó esik fertőző betegségekről, ritka betegségekről, de érintjük a kardiológia területét is. Területi ellátást végző kollégáknak és kórházi dolgozóknak is szól ez a kongresszus és téma lesz a védőoltások kérdése is, ami egy rendkívül fontos feladat. Az ezzel kapcsolatos problémák nagyon jelentősek, és ez a területi és a kórházi ellátásban dolgozó orvosokat is érinti. Nagyon fontos szerepünk van abban, hogy felvilágosítsuk a szülőket annak kapcsán, hogy miért fontosak azokat alkalmazni, hogy ne féljenek tőlük, és hogy lássák azt, ezek a védőoltások hasznosak a gyermekeknek és a környezetüknek is – mondta Kálmán Andrea, a Fejér Megyei Szent György Kórház újszülött és csecsemő osztályának osztályvezető főorvosa.