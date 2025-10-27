Gyerekkor, sport és partneri viszony – Hogyan bontjuk le a láthatatlan falakat?

A Feol-podcast legújabb adásából kiderül, miért kulcsfontosságú a gyermekkori mozgásfejlesztés, de beszélünk arról is, hogy miközben a mozgás mindenki számára örömforrás lehet, a fogyatékossággal élők sokszor mégis akadályokba ütköznek — nemcsak fizikailag, hanem társadalmilag.

Podcast-adásunkban Nagy Gergely, a Sport Start Kör SE sportigazgatója beszélt a gyermekkori mozgásfejlesztés jelentőségéről

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Fókuszban a gyermekkori mozgásfejlesztés

Nagy Gergely, a Sport Start Kör SE sportigazgatója rámutat arra is, hogy sokszor a legnagyobb segítség az, ha nem a másságot hangsúlyozzuk, hanem partnerként fordulunk egymáshoz. Ehhez azonban meg kell tanulnunk megérteni egymás igényeit és határait. A közös élmények — például a sport — lebontják a láthatatlan falakat, és közelebb hoznak minket egymáshoz. Mert mindannyian ugyanarra vágyunk: önállóságra, megbecsülésre, egyenrangú bánásmódra — akár gyerekről, akár fogyatékossággal élő felnőttről van szó. S hogy hogyan fegyelmez és nevel a sport már gyermekkorban? Podcast-adásunkból kiderül!