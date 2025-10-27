október 27., hétfő

Szabina névnap

+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Feol podcast

17 perce

Gyerekkor, sport és partneri viszony – Hogyan bontjuk le a láthatatlan falakat?

Címkék#Sport Start Kör SE#parasportolás#podcast

Legújabb podcast adásunkban Nagy Gergely, a székesfehérvári Sport Start Kör SE sportigazgatója mesélt arról, milyen nehézségekkel találkoznak a fogyatékossággal élők a mindennapokban — és hogyan alakíthatjuk át hozzájuk fűződő társadalmi viszonyunkat. Beszélgetésünk második felében pedig a gyermekkori mozgásfejlesztés jelentőségéről ejtünk szót

Gombor Lili

A Feol-podcast legújabb adásából kiderül, miért kulcsfontosságú a gyermekkori mozgásfejlesztés, de beszélünk arról is, hogy miközben a mozgás mindenki számára örömforrás lehet, a fogyatékossággal élők sokszor mégis akadályokba ütköznek — nemcsak fizikailag, hanem társadalmilag

Podcast a gyermekkori mozgásfejlesztésről és a fogyatékossággal élők helyzetéről
Podcast-adásunkban Nagy Gergely, a Sport Start Kör SE sportigazgatója beszélt a gyermekkori mozgásfejlesztés jelentőségéről
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Fókuszban a gyermekkori mozgásfejlesztés

Nagy Gergely, a Sport Start Kör SE sportigazgatója rámutat arra is, hogy sokszor a legnagyobb segítség az, ha nem a másságot hangsúlyozzuk, hanem partnerként fordulunk egymáshoz. Ehhez azonban meg kell tanulnunk megérteni egymás igényeit és határait. A közös élmények — például a sport — lebontják a láthatatlan falakat, és közelebb hoznak minket egymáshoz. Mert mindannyian ugyanarra vágyunk: önállóságra, megbecsülésre, egyenrangú bánásmódra — akár gyerekről, akár fogyatékossággal élő felnőttről van szó. S hogy hogyan fegyelmez és nevel a sport már gyermekkorban? Podcast-adásunkból kiderül!

 

Feol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu