Gyászol a kórház

Tudjuk, hogy az élet egy örök körforgás, mégis fáj elfogadni, hogy naponta nagyon sokan hagyják örökre el szeretteiket. Most újabb megyei gyászhírről kell beszámolnunk.
Mély fájdalommal tudatta a Szent Pantaleon Kórház, hogy Szűcs Imréné Rózsika, az intézmény urológiai osztályának korábbi takarítónője, életének 70. évében, 2025. október 19-én elhunyt. – számolt be a szomorú gyászhírről a duol.hu.
Rózsika tíz éven át volt a kórház megbecsült tagja, jószívűsége, embersége és precíz munkája miatt nem volt olyan kolléga aki ne szerette volna.
A kórház közössége mély együttérzéssel osztozik családja gyászában, és kegyelettel őrzi emlékét.
