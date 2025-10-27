Gyászol a kórház

Mély fájdalommal tudatta a Szent Pantaleon Kórház, hogy Szűcs Imréné Rózsika, az intézmény urológiai osztályának korábbi takarítónője, életének 70. évében, 2025. október 19-én elhunyt. – számolt be a szomorú gyászhírről a duol.hu.

Gyászol a dunaújvárosi kórház.

Forrás: A kórház Facebook-oldala

Rózsika tíz éven át volt a kórház megbecsült tagja, jószívűsége, embersége és precíz munkája miatt nem volt olyan kolléga aki ne szerette volna.

A kórház közössége mély együttérzéssel osztozik családja gyászában, és kegyelettel őrzi emlékét.