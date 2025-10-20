Gyászba borult egész Székesfehérvár

A város Cser-Palkovics Andrással együtt gyászolja a Videoton legendás játékosát, Novath Györgyöt, miközben a hétköznapok sodrása nem állt meg.

1 Gyászol Cser-Palkovics András

Szomorú hírről számoltunk be csütörtökön. Életének 68. évében elhunyt Novath György, a Videoton legendás játékosa, akit Cser-Palkovics András is gyászol. Még júliusban szállították kórházba Novath Györgyöt, a Videoton legendás játékosát, majd súlyos tüdőgyulladás okozta probléma miatt rohammentővel, majd szeptember közepéig ápolták a pulmonológiai osztályon, ezt követően pedig a csákvári intézményben folytatták az ellátását. Kezelése során hol javult, hol visszaesett az állapota, a teljes tüdőre kiterjedő tüdőgyulladás mellé trombózis is társult az egyik lábában. Október 16-án, csütörtök virradóra azonban feladta a harcot és 67 éves korában elhunyt. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is gyászolja.