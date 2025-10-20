47 perce
Gyászba borult egész Székesfehérvár
Egy hét, amelyben könnyek és mosolyok váltották egymást Székesfehérváron. A városban, amely gyászba borult egy tragikus veszteség után.
A város Cser-Palkovics Andrással együtt gyászolja a Videoton legendás játékosát, Novath Györgyöt, miközben a hétköznapok sodrása nem állt meg.
1 Gyászol Cser-Palkovics András
Szomorú hírről számoltunk be csütörtökön. Életének 68. évében elhunyt Novath György, a Videoton legendás játékosa, akit Cser-Palkovics András is gyászol. Még júliusban szállították kórházba Novath Györgyöt, a Videoton legendás játékosát, majd súlyos tüdőgyulladás okozta probléma miatt rohammentővel, majd szeptember közepéig ápolták a pulmonológiai osztályon, ezt követően pedig a csákvári intézményben folytatták az ellátását. Kezelése során hol javult, hol visszaesett az állapota, a teljes tüdőre kiterjedő tüdőgyulladás mellé trombózis is társult az egyik lábában. Október 16-án, csütörtök virradóra azonban feladta a harcot és 67 éves korában elhunyt. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is gyászolja.
2. Becca vallott a Házasság első látásra után
A romantika kedvelői megkapták amire vágytak. A TV2 népszerű műsora, a Házasság első látásra igazi álomesküvővel indult. A 26 éves énekesnő, Deák Rebeka és a grafikus Zsolt egymásra találása már-már mesébe illő volt. Rebeka exkluzív interjút adott a FEOL-nak, ahol elárulta miként jelentkezett a párkereső-realitybe és azt is, hogyan éli meg a hirtelen jött házaséletet.
Becca vallott a Házasság első látásra után: Ezt mondta férjéről és a műsorról
3. Új Street Food hely nyílik Fehérváron
Megvan végre! Hosszú várakozás után kiderült, mikor nyitja meg kapuit Székesfehérvár legújabb street foodja és higgye el, ezt nem akarja kihagyni, főleg, ha a hamburgerek és a frissen sültek szerelmese! Már korábban is rebesgették, hogy új ízekkel gazdagodik a székesfehérvári kínálat, de most vége a szóbeszédnek, lerántjuk a leplet. Bár eredetileg még szeptember végi nyitásról lehetett hallani, a pontos dátum most végre hivatalossá vált.
Itt a dátum: Ekkor nyílik a legújabb street food hely Székesfehérváron!
4. Megnyítl a Mömax Fehérváron: hatalmas volt a tömeg
Megnyitotta első székesfehérvári üzletét a Mömax. Az üzletnyitás napján az előre beharangozott akciók és vásárlói meglepetések tömegeket vonzottak az áruházba. Nem volt könnyű parkolóhelyet találni szerda reggel a székesfehérvári Mömax áruház előtt. A reggel 7.00 órás nyitás kedvéért sokan felkeltek korábban, hogy még munkába indulás előtt lecsekkolják az új üzletet, no meg persze, hogy szert tegyenek az áruház által korábban meghirdetett kedvezmények valamelyikére. Az első vásárlók meglepetést, ajándékot is kaptak.
Megnyílt a fehérvári Mömax, a várt tömeg sem maradt el (galéria)
5. Pisifantom járja Székesfehérvárt és a nyugdíjasokra utazik
Banda fosztogatja a családi házakat. A székesfehérvári rendőrség pedig nagy erőkkel keresi a sorozatbetörőket, ám eddig még nem bukkantak a nyomukra.A hozzánk beérkező információk szerint ismeretlen személyek, 2 férfi és egy nő úgynevezett „WC-s módszerrel" csaptak le székesfehérvári áldozatukra. Miután egyikük bekéredzkedett "pisilni", másikuk egy pohár vizet kért, addig harmadik társuk jóformán mindent vitt, ami a keze ügyébe akadt.