Moharosné Benkő Ágnestől búcsúznak – egy pedagógus, aki a szeretet erejével élt és tanított

Nem értjük, hogy miért távozott ilyen meglehetősen és fájdalmasan korán, különösen azok nem, akik azon szerencsések közé tartoznak, hogy ismerték őt. Egy szerető édesanyát, odaadó feleséget és egy nagyszerű pedagógust gyászolnak oly sokan, aki több mint 31 éven át dolgozott a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskolában.

Gyászol a közösség: egy nagyszerű anyát, feleséget és pedagógust vesztettek el.

Forrás: Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola

Tanítói diplomáját a Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetemen szerezte 1994-ben. Nem sokkal később, 1995-ben megszerezte óvodapedagógusi diplomáját is, de ezt követően sem hagyott fel a tanulással, folyamatosan képezte magát. Munkatársai nagy tudású, tapasztalt és segítőkész szakembernek tartották, aki elhivatottan végezte hivatását mindig szem előtt tartva a legfontosabbat: a gyermekeket.

Kollégái így emlékeznek rá:

„Ági egy segítőkész, jóindulatú, kiváló ember, pedagógus és családanya volt, aki nagyon szerette gyermekeit és férjét. Büszke volt rájuk és szeretettel mesélt róluk. Korai távozása nagy veszteség az iskola és a család számára. Emlékét őrzöm és szeretettel gondolok rá.”

„Moharosné Benkő Ágnes azon kevés pedagógusok közé tartozott, akiknek valódi hivatása volt a tanári pálya, amelyet több mint harminc éven keresztül végzett. Tanítványai, kollégái és a szülők számára is valódi kincs volt, akihez bármikor fordulhattak kéréssel, kérdéssel. Újonnan érkező kollégáit rendszerint szárnyai alá vette, az elsők között üdvözölte és segítette őket. A nehéz pillanatokban is mindig lehetett rá számítani, de ami ennél is fontosabb, hogy sok közös, boldog pillanatot is átélhettünk vele. Minden iskolai program, tábor és minden általa tanított osztály magában hordozza az általa kapott szeretetet, bizalmat és jó szándékot, ami egész munkásságát áthatotta. Mindannyian hálásak lehetünk és vagyunk is, amiért életünk részeként megismerhettük Ágit, aki nemcsak iskolánk, hanem az egész település által tisztelt és szeretett személy.”

„Ági a rábízott gyermekeket legjobb tudása szerint tanította, sokszor szabad idejét is a gyengébben teljesítő tanulók megsegítésére áldozta. Mindenkivel kedves és segítőkész volt. Hiánya nagy űrt hagy maga után, nemcsak az iskolában, hanem az egész faluban is”