Meghalt a dunaújvárosiak szeretett óvónénije

A közkedvelt óvodapedagógus 69 éves korában távozott közülünk. A búcsúztatásra november 14-én, pénteken 14.30 órakor kerül sor a Dunaújvárosi Köztemetőben, ahol családja, kollégái, egykori óvodásai és mindazok, akik ismerték és szerették, végső búcsút vehetnek tőle − osztotta meg a szomorú hírt a Dunaújvárosi Kegyelet Kft.

Emlékét hálás szívvel őrzik mindazok, akik találkozhattak vele, és akiket pályafutása során szeretetével gazdagított.

Nyugodjon békében, Cili óvónéni.