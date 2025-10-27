Gyász
1 órája
Meghalt a dunaújvárosiak szeretett óvónénije
Elhunyt Hevesi Árpádné, Cili óvónéni, akit generációk szerettek és tiszteltek a városban.
Fotó: Illusztráció / Shutterstock
A közkedvelt óvodapedagógus 69 éves korában távozott közülünk. A búcsúztatásra november 14-én, pénteken 14.30 órakor kerül sor a Dunaújvárosi Köztemetőben, ahol családja, kollégái, egykori óvodásai és mindazok, akik ismerték és szerették, végső búcsút vehetnek tőle − osztotta meg a szomorú hírt a Dunaújvárosi Kegyelet Kft.
Emlékét hálás szívvel őrzik mindazok, akik találkozhattak vele, és akiket pályafutása során szeretetével gazdagított.
Nyugodjon békében, Cili óvónéni.
Ezt ne hagyja ki!Gyász
2025.10.25. 10:30
Moharosné Benkő Ágnestől búcsúznak – egy pedagógus, aki a szeretet erejével élt és tanított
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre