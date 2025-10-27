október 27., hétfő

Gyász

1 órája

Meghalt a dunaújvárosiak szeretett óvónénije

Címkék#óvodapedagógus#hírek#gyász

Elhunyt Hevesi Árpádné, Cili óvónéni, akit generációk szerettek és tiszteltek a városban.

Feol.hu
Meghalt a dunaújvárosiak szeretett óvónénije

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A közkedvelt óvodapedagógus 69 éves korában távozott közülünk. A búcsúztatásra november 14-én, pénteken 14.30 órakor kerül sor a Dunaújvárosi Köztemetőben, ahol családja, kollégái, egykori óvodásai és mindazok, akik ismerték és szerették, végső búcsút vehetnek tőle − osztotta meg a szomorú hírt a Dunaújvárosi Kegyelet Kft.

Emlékét hálás szívvel őrzik mindazok, akik találkozhattak vele, és akiket pályafutása során szeretetével gazdagított.
Nyugodjon békében, Cili óvónéni.

 

