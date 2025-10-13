október 13., hétfő

Gyász

1 órája

Elhunyt a legendás tanár, aki generációkat nevelt a tudás és emberség útján

Csontos István, pedagógus, gyász

Mély megrendüléssel értesültek egykori tanítványai és kollégái, hogy 91 éves korában elhunyt Csontos István nyugalmazott dunaújvárosi pedagógus, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a helyi oktatásnak.

Feol.hu
Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A sokak által csak „Pista bácsiként” ismert tanár és iskolaigazgató egész életét a nevelésnek és a tanításnak szentelte. 1980 és 1993 között vezette a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolát, amely az ő irányítása alatt vált a közösség egyik meghatározó intézményévé. Bölcsességével, türelmével és következetességével példát mutatott mind a kollégáinak, mind a diákjainak − írja a duol.hu.

Csontos István
Forrás: Arany iskola

Az Arany János Általános Iskola honlapján közzétett megemlékezés szerint Csontos István „tanár volt a szó legnemesebb értelmében”. Munkáját mély humánummal, szakmai elhivatottsággal és szeretettel végezte. Tanítványai szívesen idézik fel a fizikakísérletek izgalmas pillanatait, a hétköznapi példákkal teli matematikai magyarázatait, valamint emberséges, mégis következetes tanári egyéniségét.

Emberi kapcsolatait mindig a tisztelet és a megértés jellemezte. Fontosnak tartotta, hogy minden diákja figyelmet kapjon – legyen szó tehetséggondozásról vagy segítségnyújtásról. Az intézmény közössége, valamint az egykori tanítványok és kollégák szeretettel és hálával őrzik emlékét.

Temetése október 22-én 13 órakor lesz a helyi köztemetőben.

 

