Elhunyt a legendás tanár, aki generációkat nevelt a tudás és emberség útján

A sokak által csak „Pista bácsiként” ismert tanár és iskolaigazgató egész életét a nevelésnek és a tanításnak szentelte. 1980 és 1993 között vezette a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolát, amely az ő irányítása alatt vált a közösség egyik meghatározó intézményévé. Bölcsességével, türelmével és következetességével példát mutatott mind a kollégáinak, mind a diákjainak − írja a duol.hu.

Csontos István

Forrás: Arany iskola

Az Arany János Általános Iskola honlapján közzétett megemlékezés szerint Csontos István „tanár volt a szó legnemesebb értelmében”. Munkáját mély humánummal, szakmai elhivatottsággal és szeretettel végezte. Tanítványai szívesen idézik fel a fizikakísérletek izgalmas pillanatait, a hétköznapi példákkal teli matematikai magyarázatait, valamint emberséges, mégis következetes tanári egyéniségét.

Emberi kapcsolatait mindig a tisztelet és a megértés jellemezte. Fontosnak tartotta, hogy minden diákja figyelmet kapjon – legyen szó tehetséggondozásról vagy segítségnyújtásról. Az intézmény közössége, valamint az egykori tanítványok és kollégák szeretettel és hálával őrzik emlékét.

Temetése október 22-én 13 órakor lesz a helyi köztemetőben.