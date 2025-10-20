1 órája
Régóta várt zebrákat adtak át Fejérben
Átadó ünnepséget tartottak október 20-án a kétezer lelkes Fejér vármegyei településen. Gyalogátkelőhelyek Fehérvárcsurgón, avagy egy nemrégiben befejezett fejlesztésnek köszönhetően mostantól gyermekek és idősek kelhetnek át könnyedén és biztonságosan a településen keresztülfutó, nagy forgalmú főúton. A helyi óvodások KRESZ-parkot is kaptak.
Fotó: Fehér Gábor / FMH
A Károlyi-kastély alsó bejáratától nem messze gyülekeztek a rikító színű mellénybe bújt óvodások, a település vezetése, valamint számos meghívott vendég és több helyi érdeklődő október 20-án délelőtt. A korábbi hetekben nagy építkezések zajlottak, és most végre megszűnik a forgalomkorlátozás, mert átadták a fejlesztés elemeit. Új gyalogátkelőhelyek Fehérvárcsurgón, amelyek javítják a közlekedésbiztonságot.
Gyalogátkelőhelyek Fehérvárcsurgón: gyermekek és idősek látják majd nagy hasznát
– A gyalogátkelőhelyeket igyekeztünk az igényeknek, a lehetőségeknek és természetesen a szabályoknak megfelelően elhelyezni. A Dózsa György utcában elkészült négy átkelési pont hatalmas változást, hoz a fehérvárcsurgói közlekedésbe. Nem csak a gyalogosok, legfőképpen a gyerekek és az idősek számára nyújt biztonságos átkelési lehetőséget, hanem a lassítja az átmenő forgalmat is, ezzel biztonságosabbá, élhetőbbé válik a település – fogalmazott Temesvári Krisztián. Fehérvárcsurgó polgármestere egyaránt megköszönte a lakosoknak, a kivitelezőknek és a közlekedőknek a türelmet, a kitartást, illetve az erőfeszítéseket is és hangsúlyozta, hogy a megépítésen túl, a másik fontos feladat, hogy megtanítsák a gyalogosokat, a gyermekeket a gyalogátkelőhelyek megfelelő használatára.
Jelentős a műszaki tartalom
A kivitelezés során tehát megépült négy zebra, egy új autóbuszöböl, egy buszvárósziget, 520 négyzetméternyi járda, de része volt a fejlesztésnek 80 méter korlát, több mint 150 méter áteresz a vízelvezetés érdekében, emellett 206 négyzetméternyi festék került az aszfaltra, útburkolati jel gyanánt.
Különleges látványosságra gyűlt össze FehérvárcsurgóFotók: Fehér Gábor / FMH
Alulról jövő kezdeményezés
– A magyar kormány számára az volt a legfontosabb, hogy a különböző fejlesztések mindig alulról jövő kezdeményezések nyomán induljanak meg. Ezért is zajlottak egyeztetések és így történt ez Fehérvárcsurgón is. Ezek a források olyan javaslatokat támogatnak, amelyeket a helyi képviselő-testület, illetve polgármester alakított ki és helyezett el a megfelelő pályázati rendszerbe – mondta Törő Gábor országgyűlési képviselő, aki a település vezetőjével és a kivitelezővel közösen vágta el az avatási magyar szalagot, majd egy söröshordót gurítottak át a gyalogátkelőhelyen. A hordót a vezetők, majd a vendégek, a helyi óvoda, majd az iskola követte, egészen a kastély kapujával szemben kialakított parkig, ahol a madártanösvény elemei között kanyargó térköves sétányokból KRESZ-pályát alakítottak ki a futóbiciklis ovisoknak.