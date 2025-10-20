Régóta várt zebrákat adtak át Fejérben

A Károlyi-kastély alsó bejáratától nem messze gyülekeztek a rikító színű mellénybe bújt óvodások, a település vezetése, valamint számos meghívott vendég és több helyi érdeklődő október 20-án délelőtt. A korábbi hetekben nagy építkezések zajlottak, és most végre megszűnik a forgalomkorlátozás, mert átadták a fejlesztés elemeit. Új gyalogátkelőhelyek Fehérvárcsurgón, amelyek javítják a közlekedésbiztonságot.

Gyalogátkelőhelyek Fehérvárcsurgón: biztonságosabb lett a közlekedés a településen

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Gyalogátkelőhelyek Fehérvárcsurgón: gyermekek és idősek látják majd nagy hasznát

– A gyalogátkelőhelyeket igyekeztünk az igényeknek, a lehetőségeknek és természetesen a szabályoknak megfelelően elhelyezni. A Dózsa György utcában elkészült négy átkelési pont hatalmas változást, hoz a fehérvárcsurgói közlekedésbe. Nem csak a gyalogosok, legfőképpen a gyerekek és az idősek számára nyújt biztonságos átkelési lehetőséget, hanem a lassítja az átmenő forgalmat is, ezzel biztonságosabbá, élhetőbbé válik a település – fogalmazott Temesvári Krisztián. Fehérvárcsurgó polgármestere egyaránt megköszönte a lakosoknak, a kivitelezőknek és a közlekedőknek a türelmet, a kitartást, illetve az erőfeszítéseket is és hangsúlyozta, hogy a megépítésen túl, a másik fontos feladat, hogy megtanítsák a gyalogosokat, a gyermekeket a gyalogátkelőhelyek megfelelő használatára.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Jelentős a műszaki tartalom

A kivitelezés során tehát megépült négy zebra, egy új autóbuszöböl, egy buszvárósziget, 520 négyzetméternyi járda, de része volt a fejlesztésnek 80 méter korlát, több mint 150 méter áteresz a vízelvezetés érdekében, emellett 206 négyzetméternyi festék került az aszfaltra, útburkolati jel gyanánt.