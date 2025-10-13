15 perce
„Megosztó jelenség a négy évszakos abroncs" – interjú egy gumissal a téli gumicsere időszak előtt
Ahogyan a hőmérséklet egyre jobban hül le, úgy nő meg a forgalom az autószerelőknél, illetve a gumisoknál. Az idei gumicsere szezon előtt Marton Zoltánnal a Marton Gumiszervíz szakmai vezetőjével beszélgettünk.
Az ősz beköszöntével, a hideg hajnali időjárásban felmerülhet bennünk a kérdés, hogy hamarosan esedékes lehet szeretett autónkon a gumicsere. De vajon mi is a különbség valójában a nyári és a téli abroncs között? Hány fok alatt érdemes lecserélni? Valós alternatíva a négy évszakos gumi? A kérdések száma végtelen, ezért lapunk megkérdezett egy szakavatott embert a témában.
A gumicsere időszak előtt kérdeztük Marton Zoltánt
Mi a különbség a téli és a nyári gumi között?
Marton Zoltán – A keverék a legnagyobb különbség a nyári és a téli gumi között. Télen, a nyári gumi az megkeményedik, mivel kemény keverékéből adódóan nehezen tudja elérni az optimális üzemi hőfokot hideg aszfalton. A téli abroncs viszont lágy keverékű, ezért az puha marad. Ezért a tapadást így megőrzi egy bizonyos határig, és ezért jó, hogy cseréljük a gumit.
Van egy harmadik alternatíva, a négy évszakos gumi, erről mi a véleménye?
M.Z. –Megosztó jelenség a négy évszakos abroncs. Kipróbáltam, és megmondom őszintén, hogy nem tetszett. Télen nem téli, nyáron nem nyári. Egy köztes állapot, csak annak ajánlanám, aki nagyon keveset autózik, pár ezer kilométert évente. Nekik felesleges cserélgetni. Aki huzamosabb ideig használja télen is az autót, akkor mindenképp a téli gumit javasolnám.
Az idei téligumi-teszten az abroncsoknak majdnem fele megbukott – óvatosan vásároljon!
Hány foktól kell téli gumira váltani? Számít a hőmérséklet?
M.Z. – Ha a hőmérséklet tartósan hét fok alá csökken, akkor érdemes átcserélni a gumiabroncsokat, mert akkor már a nyári nem úgy viselkedik az úton ahogyan kellene, a télinél viszont előjönnek a pozitív tulajdonságai ilyen időjárásban. Vannak országok, többek között Ausztria, ahol november elsejétől megkötelező a téli gumi használata akár akkor is, ha adott esetben húsz fok a hőmérséklet. Erről mindenképp érdemes tájékozódni utazás előtt.
Milyen kopási mértéknél kell lecserélni a téli guminkat? Mi a minimum profilmélység?
M.Z. – 1,6 miliméter a minimális mélység, de az már tényleg nagyon kopott érték. Ekkor a téli gumik esetében teljesen elveszti a tapadását az abroncs. De kopásjelzők jelzik a keverék állapotát. Ha megnézünk egy guminak a felületét, akkor lehet látni benne egy hosszabb mintára merőlegesen egy kopásjelző csíkot, amely alapján meg lehet nézni mennyire viseltes.
Hány évig jó egy téli gumi garnitúra?
M.Z. – Ez is egy nagyon megosztó téma Egyrészt a gumi minőségétől is függ, hogy mennyi idő múlva keményedik ki. Én azt szoktam javasolni, hogy 3-4 évnél idősebbet nem érdemes felszereltetni, ugyanis nem feltétlenül biztonságos.
Otthon is elvégezhető a gumicsere? Mire ügyeljünk ilyen esetben?
M.Z. – Amennyiben van az autóhoz tartozó emelő, kerékanyakulcs és rászánunk 1-2 órát, ebben az esetben simán megoldható otthon is a művelet. Azt viszont fontos kiemelni, miután kicseréltük a gumikat, az első utunk egy benzinkútra vezessen, ahol egy pumpával pontosan be tudjuk lőni az autónk kézikönyve által előírt guminyomási értékeket.
Hogyan tároljuk megfelelően a lecserélt abroncsokat?
M.Z. – Minél sötétebb és szárazabb helyen érdemes tárolni,akkor hosszú évekig jó tud lenni, és nem veszíti el a rugalmasságát, mert nem lesz merev, kemény. A guminak az egyik legnagyobb ellensége a napfény, vagy a sok fény, mert a benne lévő koromszemcséknek árt ha huzamosabb ideig vannak fényben.
Érdemes nyári gumi helyett négyévszakos abroncsra váltani?
Gumicsere itt és most, avagy elérkezett az idő