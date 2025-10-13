„Megosztó jelenség a négy évszakos abroncs" – interjú egy gumissal a téli gumicsere időszak előtt

Az ősz beköszöntével, a hideg hajnali időjárásban felmerülhet bennünk a kérdés, hogy hamarosan esedékes lehet szeretett autónkon a gumicsere. De vajon mi is a különbség valójában a nyári és a téli abroncs között? Hány fok alatt érdemes lecserélni? Valós alternatíva a négy évszakos gumi? A kérdések száma végtelen, ezért lapunk megkérdezett egy szakavatott embert a témában.

Hamarosan jön a téli gumicsere szezonja.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Wolfgang Kumm

A gumicsere időszak előtt kérdeztük Marton Zoltánt

Mi a különbség a téli és a nyári gumi között?

Marton Zoltán – A keverék a legnagyobb különbség a nyári és a téli gumi között. Télen, a nyári gumi az megkeményedik, mivel kemény keverékéből adódóan nehezen tudja elérni az optimális üzemi hőfokot hideg aszfalton. A téli abroncs viszont lágy keverékű, ezért az puha marad. Ezért a tapadást így megőrzi egy bizonyos határig, és ezért jó, hogy cseréljük a gumit.

Van egy harmadik alternatíva, a négy évszakos gumi, erről mi a véleménye?

M.Z. –Megosztó jelenség a négy évszakos abroncs. Kipróbáltam, és megmondom őszintén, hogy nem tetszett. Télen nem téli, nyáron nem nyári. Egy köztes állapot, csak annak ajánlanám, aki nagyon keveset autózik, pár ezer kilométert évente. Nekik felesleges cserélgetni. Aki huzamosabb ideig használja télen is az autót, akkor mindenképp a téli gumit javasolnám.