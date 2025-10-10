Gregor Bernadett egy új közösség tagjaként

Gregor Bernadett ismét bizonyította, hogy számára az állatvédelem nemcsak szólam, hanem valódi küldetés. A színésznő csatlakozott az újonnan megalakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. A kör 14 taggal kezdte meg működését, köztük ismert közéleti személyiségekkel – Gregor Bernadett jelenléte azonban különösen nagy visszhangot keltett.

Gregor Bernadett elhivatott az állatvédelem mellett

Forrás: Bors

Gregor Bernadett szerint az állatvédelem egyetemes ügy, amely képes összekapcsolni az embereket, függetlenül a nézeteiktől

A bors cikkéből kiderül, a színésznő elmondta, hogy az állatvédelem évek óta szívügye, és örömmel látja, mennyi előrelépés történt ezen a területen, különösen az edukáció és az állatszervezetekkel való együttműködés terén.

Fontosnak tartom, hogy minél több embert bevonjunk ebbe a munkába, hiszen igazi változást csak közösen érhetünk el

– hangsúlyozta Gregor Bernadett.

