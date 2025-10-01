október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az elme játéka

1 órája

Góverseny a királyok városában

Címkék#Fujitsu Grand Prix#gó#Távol-Kelet#körverseny

A hagyományokhoz híven október 4-én, szombaton 10 órától a Köfém Művelődési Házban hetedik alkalommal rendezik meg a Királyok Kupája elnevezésű országos gó versenyt.

Káldor András
Góverseny a királyok városában

Idén is népes mezőny állhat rajthoz a Királyok Kupáján

Forrás: A szerző

A világ egyik legősibb, a Távol-Keletről származó stratégiai játéka a gó. Európában a XIX. században vált ismertté, nálunk azonban leginkább csak kétbetűs szóként ismerik sokan a keresztrejtvényben. Nagyon egyszerű játék, a sakkhoz viszonyítva talán még a könnyebb elsajátítani. Pár percen belül minden szabállyal tisztában lehet lenni. Négy-ötéves kortól érdemes elkezdeni, de hatéves kortól már a 19x19-es táblán tudnak játszani a gyerekek. Azt szokták mondani azonban, hogy egy élet is kevés ahhoz, hogy profi szinten elsajátítsa valaki a sportágat, ráadásul a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le.
A kapcsolat a Magyar Gószövetség és a Köfém Művelődési Ház között több, mint húsz évre nyúlik vissza. A kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején számos góverseny került itt megrendezésre, többek között egy alkalommal magyar bajnokság, illetve 2000-ben az akkori legrangosabb európai körverseny, a Fujitsu Grand Prix magyarországi állomása, melyre hatvan versenyző érkezett Fehérvárra. Ekkoriban éveken keresztül heti rendszerességgel gó klub is működött a Köfém Művelődési Házban és az ország legaktívabb vidéki gó élete szintén a koronázó városban volt. A Székesfehérvári Gó Sportegyesület is ennek a klubnak köszönheti a megalakulását, a közösség két évvel ezelőtt, 2024-ben újjászerveződött, és kéthetente keddenként 17 órától 21 óráig tartja foglalkozásait.
A hétvégi versenyt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogatja. A nap folyamán négy fordulón keresztül mérettetnek meg egymással a játékosok, akik Székesfehérvár mellett főként Budapestről érkeznek majd. Az eddigi nevezések alapján színes mezőny várható, ahol danos játékosok, tehát amatőr gómesteri címmel rendelkező versenyzők is részt vesznek, életkorban pedig a fiatalaktól az idősebbekig minden korosztály képviseltetni fogja magát. 
A szervezők szívesen látják azokat az érdeklődőket is, akik megismernék ezt a stratégiai táblás játékot.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu