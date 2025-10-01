Góverseny a királyok városában

A világ egyik legősibb, a Távol-Keletről származó stratégiai játéka a gó. Európában a XIX. században vált ismertté, nálunk azonban leginkább csak kétbetűs szóként ismerik sokan a keresztrejtvényben. Nagyon egyszerű játék, a sakkhoz viszonyítva talán még a könnyebb elsajátítani. Pár percen belül minden szabállyal tisztában lehet lenni. Négy-ötéves kortól érdemes elkezdeni, de hatéves kortól már a 19x19-es táblán tudnak játszani a gyerekek. Azt szokták mondani azonban, hogy egy élet is kevés ahhoz, hogy profi szinten elsajátítsa valaki a sportágat, ráadásul a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le.

A kapcsolat a Magyar Gószövetség és a Köfém Művelődési Ház között több, mint húsz évre nyúlik vissza. A kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején számos góverseny került itt megrendezésre, többek között egy alkalommal magyar bajnokság, illetve 2000-ben az akkori legrangosabb európai körverseny, a Fujitsu Grand Prix magyarországi állomása, melyre hatvan versenyző érkezett Fehérvárra. Ekkoriban éveken keresztül heti rendszerességgel gó klub is működött a Köfém Művelődési Házban és az ország legaktívabb vidéki gó élete szintén a koronázó városban volt. A Székesfehérvári Gó Sportegyesület is ennek a klubnak köszönheti a megalakulását, a közösség két évvel ezelőtt, 2024-ben újjászerveződött, és kéthetente keddenként 17 órától 21 óráig tartja foglalkozásait.

A hétvégi versenyt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogatja. A nap folyamán négy fordulón keresztül mérettetnek meg egymással a játékosok, akik Székesfehérvár mellett főként Budapestről érkeznek majd. Az eddigi nevezések alapján színes mezőny várható, ahol danos játékosok, tehát amatőr gómesteri címmel rendelkező versenyzők is részt vesznek, életkorban pedig a fiatalaktól az idősebbekig minden korosztály képviseltetni fogja magát.

A szervezők szívesen látják azokat az érdeklődőket is, akik megismernék ezt a stratégiai táblás játékot.