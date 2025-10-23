október 23., csütörtök

Gondoskodás!

2 órája

Ingyenes segítségnyújtás az időseknek: folytatódik a Gondosóra Program

Idősek figyelem! Fejér vármegye lakói is ingyenesen igényelhetik a Gondosóra Programot, amely 0–24 órás diszpécserszolgálattal áll rendelkezésre, hogy a felmerülő problémákat azonnal megoldják. A szolgáltatás 2026-ban is folytatódik, így a biztonság és a segítség mindig kéznél van.

Feol.hu
Ingyenes segítségnyújtás az időseknek: folytatódik a Gondosóra Program

Forrás: feol archív

Minden 65 év feletti magyar állampolgár számára ingyenesen elérhető a Gondosóra Program, amely Európában egyedülálló módon biztosít 0–24 órás diszpécserszolgálatot. A szakképzett diszpécserek a nap bármely szakában segítséget nyújtanak a felmerülő problémák megoldásában, így az idősek biztonságban és támogatva érezhetik magukat.

Gondosóra
Gondosóra a segítség! 

Gondosóra Fejér vármegyében is! 

A program Fejér vármegye lakosai számára is elérhető, lehetőséget biztosítva a helyi idősek számára, hogy otthonukban, a megszokott környezetben élvezhessék a nyugalmat és a folyamatos támogatást. A sikerre tekintettel a kormány bejelentette, hogy a Gondosóra Program 2026-ban is folytatódik, biztosítva a rászorulók számára a segítségnyújtás folyamatosságát.

 

