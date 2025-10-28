Öt Fejér megyei gimnázium került a legjobb gimik országos listájára

A HVG közpiskolai rangsora az ország 100 legjobb gimnáziumát összegzi, pontszámok alapján. A gimnáziumi rangsor felállításakor figyelembe veszik a magyar-, matematika-, történelem- és idegennyelvi érettségik eredményeit, a matematika-, szövegértés- és természettudomány kompetenciatesztek eredményeit, valamint a felvételi eredményeket is.

A Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium is felkerült az országos gimnáziumi rangsorba

Forrás: Feol archív

Fejér megyei intézmények az országos gimnáziumi rangsorban

A HVG országos gimnáziumi rangsorára öt Fejér megyei intézmény került fel: négy székesfehérvári gimnázium és egy velencei. Az intézmények neve előtti zárójelben álló szám mutatja, hogy az adott intézmény a százas lista hányadik helyén végzett.

(49.) Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium

(50.) Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium

(80.) Zöldliget Magyar-Angol Baptista Gimnázium (Velence)

(86.) Tóparti Gimnázium (Székesfehérvár)

(87.) Ciszterci Szent István Gimnázium (Székesfehérvár)

A rangsor ismét ráirányítja a figyelmet arra, mennyire fontos a stabil szakmai háttér, a motivált pedagógusok és a diákok kitartó munkája. A Fejér megyei iskolák sikere bizonyítja, hogy vidéken is születnek kiemelkedő eredmények. Ezek az elismerések nemcsak az intézmények presztízsét erősítik, hanem a diákok jövőbeli lehetőségeit is szélesítik. A kérdés pedig adott: jövőre kik kerülnek majd az élvonalba?

A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!