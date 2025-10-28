1 órája
Öt Fejér megyei gimnázium került a legjobb gimik országos listájára
Elkészült az egyik legmeghatározóbb országos közéiskolai rangsor. Az MCC és az Oktatási Hivatal országos gimnáziumi rangsora után hétfőn megjelent a HVG középiskolai rangsor 2026 is. A top 100-as listára több Fejér megyei intézmény is felkerült.
A HVG közpiskolai rangsora az ország 100 legjobb gimnáziumát összegzi, pontszámok alapján. A gimnáziumi rangsor felállításakor figyelembe veszik a magyar-, matematika-, történelem- és idegennyelvi érettségik eredményeit, a matematika-, szövegértés- és természettudomány kompetenciatesztek eredményeit, valamint a felvételi eredményeket is.
Fejér megyei intézmények az országos gimnáziumi rangsorban
A HVG országos gimnáziumi rangsorára öt Fejér megyei intézmény került fel: négy székesfehérvári gimnázium és egy velencei. Az intézmények neve előtti zárójelben álló szám mutatja, hogy az adott intézmény a százas lista hányadik helyén végzett.
- (49.) Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium
- (50.) Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium
- (80.) Zöldliget Magyar-Angol Baptista Gimnázium (Velence)
- (86.) Tóparti Gimnázium (Székesfehérvár)
- (87.) Ciszterci Szent István Gimnázium (Székesfehérvár)
A rangsor ismét ráirányítja a figyelmet arra, mennyire fontos a stabil szakmai háttér, a motivált pedagógusok és a diákok kitartó munkája. A Fejér megyei iskolák sikere bizonyítja, hogy vidéken is születnek kiemelkedő eredmények. Ezek az elismerések nemcsak az intézmények presztízsét erősítik, hanem a diákok jövőbeli lehetőségeit is szélesítik. A kérdés pedig adott: jövőre kik kerülnek majd az élvonalba?
