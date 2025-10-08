Gárdony: hivatalossá vált a kutyasétáltatás engedélye az agárdi szabad partszakaszon

Februárban még csak kísérleti jelleggel nyílt meg a lehetőség, hogy a kutyatulajdonosok sétáltathassák kedvenceiket az agárdi szabad partszakaszon – mostanra azonban a próbaidőszak sikerrel zárult, és a kezdeményezés hivatalossá vált.

Mint arról korábban beszámoltunk, Eötvös Pál Árpád, Gárdony polgármestere február 1-jén jelentette be, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett április 30-ig engedélyezett a kutyasétáltatás az agárdi szabad partszakaszon. A döntést hosszas előkészítés, szakmai egyeztetés és egészségügyi szakvélemények előzték meg, amelyek egyértelműen kimondták: a kutyák jelenléte nem jelent közegészségügyi kockázatot.

A városvezetés akkor jelezte: a döntés sorsa a felelős használaton és a partszakasz tisztaságának megőrzésén múlik. A város három speciális, környezetbarát, 100 százalékban papírból készült tasakokkal ellátott kutyaürülék-gyűjtőt is kihelyezett, hogy ezzel is segítse a higiénikus és kulturált használatot.

Október elején Eötvös Pál Árpád a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről. Mint írta:

„Tekintettel arra, hogy a lakosság körében nagyon pozitív volt az intézkedés fogadtatása, illetve elmondható, hogy a területen nem történt több, a kutyasétáltatással kapcsolatos negatív esemény, mint a város más pontjain, a szeptember 25-i testületi ülésen újra döntöttünk a kérdésben; mostantól minden év október 1. napjától a következő év április 30. napjáig szabad a kutyasétáltatás az agárdi partszakaszon.”

A Holdfény sétány továbbra is egész évben látogatható kutyákkal, itt is kihelyeztek hulladékgyűjtőket. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta a szabályok betartásának fontosságát: „Tisztelettel kérjük, hogy minden ebtulajdonos tartsa be a jogszabályokat – kutyáját pórázon sétáltassa közterületen, és a keletkezett szennyeződést haladéktalanul távolítsa el és helyezze az erre a célra telepített gyűjtőedények egyikébe!”

A városvezető a posztban arra is kitért, hogy az agárdi Napsugár Strand és a gárdonyi Sirály Strand szeptembertől az év minden napján nyitva tart, a kutyák azonban továbbra sem vihetők be ezekre a területekre. „Bízunk benne, hogy ezen intézkedésekben mindenki megtalálja a maga számára jót és megfelelőt. Használják, látogassák – akár két lábon, akár négylábú barátaikkal – örömmel csodaszép tópartunkat!” – zárta bejegyzését a polgármester.