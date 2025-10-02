október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mosoly a fizetség

25 perce

Gábor, csendes jelenléttel, nagy lelkesedéssel

Címkék#Mórocz Tamás#televíziós#kisbazilika#zarándokudvar#öröm

A Bodajkon élők közösségének egy szinte mindenki által ismert tagja sokat segít a kisbazilikában és a zarándok udvarban. Nemrégiben még az operatőri munkával is ismerkedett, amit Mórocz Tamás plébános járt ki neki. A címzetes apát, helyettes esperes közösségi oldalán írt Gábor lelkesedéséről.

Palocsai Jenő

Van a bodajki közösségben egy különleges, mindenki számára kedves ember, Gábor, aki nemrégiben a EWTN Katolikus Televízió kamerája mögé is beállhatott.

Mórocz Tamás plébánosnak gyakran segít a bodajki közösség jól ismert tagja, Gábor.
Mórocz Tamás plébánosnak gyakran segít a bodajki közösség jól ismert tagja, Gábor
Fotó: Mórocz Tamás

Gábor szótlanságában is beszédes

– Van nekünk egy kedves Gáborunk, aki sokszor gyermeki lelkesedéssel várja az eseményeket, legyen az búcsú vagy bármilyen különleges rendezvény. Aki itt él a településen, jól ismeri őt, aki szótlanságában is beszédes, hiszen egy-két mondata sokszor többet jelent, mint a hosszú beszédek. Gabi már napokkal, hetekkel a búcsú előtt is gyakran, izgatottan kérdezte tőlem: 

Mikor lesz már a búcsú?

És amikor eljött a várva várt nap, épp a televíziósok kipakolásánál találkoztunk a zarándokudvaron, amikor is örömmel próbálta ki, milyen is az operatőr szakma. Őszintén mondom, jól állt neki – fogalmazott közösségi oldalán Mórocz Tamás címzetes apát, helyettes esperes, a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária Kegyhely plébánosa.

Nem sok ideje volt Gábornak kitanulni az operatőr szakmát, ám a lelkesedése határtalan volt
Fotó: Mórocz Tamás

Kérés nélkül is segít a kisbazilika körül

Mint megtudtuk, Gábor az elmúlt nyáron többször is segített, például locsolt, pakolt a kisbazilika udvarán, és ezeket a munkákat és a kedvességet apró ajándékokkal és figyelmességgel próbálja viszonozni a plébánia.

– Kívánom, hogy minél többen figyeljenek fel azokra a köztünk élő emberekre, akiknek talán nem hangos a jelenlétük, de szívükben annál több lelkesedés él. Nekik egy jó szó, egy apró figyelmesség, egy kis szeretet felbecsülhetetlen érték. És amit visszakapunk tőlük? Egy mosoly, ami mindennél többet ér – írta Mórocz Tamás, aki posztjában megköszönte Gábor barátságát, valamint megköszönte a katolikus televíziónak is, hogy élőben közvetítették a világnak a bodajki búcsú szombati és vasárnapi  eseményeit, a programokat és az ünnepi miséket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu