Gábor, csendes jelenléttel, nagy lelkesedéssel

Van a bodajki közösségben egy különleges, mindenki számára kedves ember, Gábor, aki nemrégiben a EWTN Katolikus Televízió kamerája mögé is beállhatott.

Mórocz Tamás plébánosnak gyakran segít a bodajki közösség jól ismert tagja, Gábor

Fotó: Mórocz Tamás

Gábor szótlanságában is beszédes

– Van nekünk egy kedves Gáborunk, aki sokszor gyermeki lelkesedéssel várja az eseményeket, legyen az búcsú vagy bármilyen különleges rendezvény. Aki itt él a településen, jól ismeri őt, aki szótlanságában is beszédes, hiszen egy-két mondata sokszor többet jelent, mint a hosszú beszédek. Gabi már napokkal, hetekkel a búcsú előtt is gyakran, izgatottan kérdezte tőlem:

Mikor lesz már a búcsú?

És amikor eljött a várva várt nap, épp a televíziósok kipakolásánál találkoztunk a zarándokudvaron, amikor is örömmel próbálta ki, milyen is az operatőr szakma. Őszintén mondom, jól állt neki – fogalmazott közösségi oldalán Mórocz Tamás címzetes apát, helyettes esperes, a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária Kegyhely plébánosa.

Nem sok ideje volt Gábornak kitanulni az operatőr szakmát, ám a lelkesedése határtalan volt

Fotó: Mórocz Tamás

Kérés nélkül is segít a kisbazilika körül

Mint megtudtuk, Gábor az elmúlt nyáron többször is segített, például locsolt, pakolt a kisbazilika udvarán, és ezeket a munkákat és a kedvességet apró ajándékokkal és figyelmességgel próbálja viszonozni a plébánia.

– Kívánom, hogy minél többen figyeljenek fel azokra a köztünk élő emberekre, akiknek talán nem hangos a jelenlétük, de szívükben annál több lelkesedés él. Nekik egy jó szó, egy apró figyelmesség, egy kis szeretet felbecsülhetetlen érték. És amit visszakapunk tőlük? Egy mosoly, ami mindennél többet ér – írta Mórocz Tamás, aki posztjában megköszönte Gábor barátságát, valamint megköszönte a katolikus televíziónak is, hogy élőben közvetítették a világnak a bodajki búcsú szombati és vasárnapi eseményeit, a programokat és az ünnepi miséket.