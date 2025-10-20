október 20., hétfő

Megnyílt a mennyek kapuja?

18 perce

Furcsa égi jelenséget kaptak lencsevégre az égbolton Fejérben

Címkék#ég#dimenziókapu#ufó#csoda

Égi csodát kaptak lencsevégre Fejérben. A különleges látvány és a róla készült parádés fotó azóta bejárta a közösségi oldal minden szegletét, eljutva istenhívőkhöz éppúgy, mint földönkívüli csatahajókat várókhoz, ám sokan az objektívek, teleszkópok mögött objektívak maradnak.

Palocsai Jenő
Furcsa égi jelenséget kaptak lencsevégre az égbolton Fejérben

Forrás: MetFigyelő Facebook

Söréd község nagyjából félezer lelket számlál, és bármennyire is apró falu, fontos része a történelmi Móri borvidéknek. Ugyanakkor most nem a kiváló száraz borai miatt került a figyelem középpontjába, hanem egyik kiváló fotósa miatt, aki vagy földönkívüli világból érkező ritka vendéget fotózott, esetleg dimenziókaput vagy egyenesen azt a pillanatot, amikor megnyílt a mennyek kapuja.

Hogyan is született a kiváló fotó?

Magosi Marika korán kelt, és ha aranyat nem is, de pár igazán különleges pillanatot mindenképpen nyert frissességével. A közösségi oldal hírfolyamában fürdőzők is nyertek, ugyanis a korán kelő, önzetlen módon nem csak csodálta az égi jelenséget, hanem meg is örökítette, hogy mindenkinek része legyen a csodában.

Ötletbörze, avagy variációk égi csodára

  • fordított tükörtojás
  • dimenziókapu
  • mennyek megnyílt kapuja
  • ufók bejárata
  • felhőben megsemmisülő meteorszemcse

Földönkívüliek helyett magyarázat érkezett

Sajnos vagy hála az égnek, ezt mindenki maga döntse el, de a tudósok mindig nyugalomra intenek minket, lecsillapítva vágyainkat, mondván, mindenre van logikus magyarázat. Ez most sem volt másképp, az égi jelenség neve, lyukfelhő, derül ki a légköroptika.hu oldalon.

A lyukfelhő és annak kialakulása

– Lyukfelhő akkor alakulhat ki az égen, ha az időjárás jellemzően nyugodt, konvektív folyamatok nincsenek és egy tartós középmagas, vagy magasszintű, vékony felhő borítja az eget. A kategória jellemző felhőtípusai az altosratus, vagyis lepelfelhő, altocumulus, magyar nevén párnafelhő vagy a leginkább bárányfelhőként ismert a cirrocumulus. Közös jellemzőjük, hogy bár horizontális kiterjedésük nagy lehet, egészen vékonyak és átsüt rajtuk a Nap. Ha ezek a feltételek adottak, akkor már csupán egy repülőgépre van szükség, amely áthalad e felhőrétegen – fedik fel a fátylat a szakértők akik arra is kitérnek, hogy ez egy olyan felhő, amiben a vízcseppek hidegebbek, mint 0 fok, mégsem fagyottak.

Túlhűlt de mégis folyékony vízcseppek

– A felsorolt felhők jellemzően túlhűlt vízcseppekből állnak, ami azt jelenti, hogy hőmérsékletük jóval 0°C alatt van, azonban mégsem fagynak meg,halmazállapotuk folyékony. Például a tiszta víz akár -35°C-ig folyékony maradhat. A fagyáshoz szükség van még némi mechanikai hatásra, és erre egy repülőgép éppen megfelel. Amint a repülőgép áthalad a felhőn hirtelen nyomásesés alakul ki és tovább esik a hőmérséklet, beindul a víz kristályosodása. Hasonló jelenség az ónos eső, ahol a túlhűlt vízcseppek akkor fagynak meg, amikor egy tereptárgyhoz, vagy a talajhoz csapódnak. A felhőben megkezdődött kristályosodás egy ideig láncreakcióként halad, közel koncentrikusan. A kialakult jégkristályok tovább híznak, főleg ha az adott légrétegben van még némi vízpára. Vizet a repülőgép is hagyott maga után, hiszen az üzemanyag égésterméke jórészt víz – magyarázza a laikusoknak a légköroptika.hu.

Akár Virga is várható

– A kialakult jégkristályok süllyedni kezdenek és a lyukfelhő alatt megjelenik egy újabb járulékos felhőtípus, a virga. Virgának, vagy magyar nevén hullósávnak olyan csapadéksávot nevezünk, amely nem éri el a földfelszínt. A jégkristályok szabályosak, akárcsak a magasszintű felhők kristályai, így szerencsés esetben még halójelenséget is megfigyelhetünk rajta – derül ki a leírásból, ami kis időre talán elvette a hitet valami nagyobb, felettünk álló dologban, de érdemes korán kelni, és későn feküdni, mert az ég bármelyik pillanatban mutathat csodát, és csak a kitartó figyelők részesülnek belőle élőben.

 

