Furcsa égi jelenséget kaptak lencsevégre az égbolton Fejérben

Söréd község nagyjából félezer lelket számlál, és bármennyire is apró falu, fontos része a történelmi Móri borvidéknek. Ugyanakkor most nem a kiváló száraz borai miatt került a figyelem középpontjába, hanem egyik kiváló fotósa miatt, aki vagy földönkívüli világból érkező ritka vendéget fotózott, esetleg dimenziókaput vagy egyenesen azt a pillanatot, amikor megnyílt a mennyek kapuja.

Hogyan is született a kiváló fotó?

Magosi Marika korán kelt, és ha aranyat nem is, de pár igazán különleges pillanatot mindenképpen nyert frissességével. A közösségi oldal hírfolyamában fürdőzők is nyertek, ugyanis a korán kelő, önzetlen módon nem csak csodálta az égi jelenséget, hanem meg is örökítette, hogy mindenkinek része legyen a csodában.

Ötletbörze, avagy variációk égi csodára

fordított tükörtojás

dimenziókapu

mennyek megnyílt kapuja

ufók bejárata

felhőben megsemmisülő meteorszemcse

Földönkívüliek helyett magyarázat érkezett

Sajnos vagy hála az égnek, ezt mindenki maga döntse el, de a tudósok mindig nyugalomra intenek minket, lecsillapítva vágyainkat, mondván, mindenre van logikus magyarázat. Ez most sem volt másképp, az égi jelenség neve, lyukfelhő, derül ki a légköroptika.hu oldalon.

A lyukfelhő és annak kialakulása

– Lyukfelhő akkor alakulhat ki az égen, ha az időjárás jellemzően nyugodt, konvektív folyamatok nincsenek és egy tartós középmagas, vagy magasszintű, vékony felhő borítja az eget. A kategória jellemző felhőtípusai az altosratus, vagyis lepelfelhő, altocumulus, magyar nevén párnafelhő vagy a leginkább bárányfelhőként ismert a cirrocumulus. Közös jellemzőjük, hogy bár horizontális kiterjedésük nagy lehet, egészen vékonyak és átsüt rajtuk a Nap. Ha ezek a feltételek adottak, akkor már csupán egy repülőgépre van szükség, amely áthalad e felhőrétegen – fedik fel a fátylat a szakértők akik arra is kitérnek, hogy ez egy olyan felhő, amiben a vízcseppek hidegebbek, mint 0 fok, mégsem fagyottak.

Túlhűlt de mégis folyékony vízcseppek

– A felsorolt felhők jellemzően túlhűlt vízcseppekből állnak, ami azt jelenti, hogy hőmérsékletük jóval 0°C alatt van, azonban mégsem fagynak meg,halmazállapotuk folyékony. Például a tiszta víz akár -35°C-ig folyékony maradhat. A fagyáshoz szükség van még némi mechanikai hatásra, és erre egy repülőgép éppen megfelel. Amint a repülőgép áthalad a felhőn hirtelen nyomásesés alakul ki és tovább esik a hőmérséklet, beindul a víz kristályosodása. Hasonló jelenség az ónos eső, ahol a túlhűlt vízcseppek akkor fagynak meg, amikor egy tereptárgyhoz, vagy a talajhoz csapódnak. A felhőben megkezdődött kristályosodás egy ideig láncreakcióként halad, közel koncentrikusan. A kialakult jégkristályok tovább híznak, főleg ha az adott légrétegben van még némi vízpára. Vizet a repülőgép is hagyott maga után, hiszen az üzemanyag égésterméke jórészt víz – magyarázza a laikusoknak a légköroptika.hu.