A név „Francia”, a címer amerikai, de a szív magyar

Mivel a székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány törekvése az, hogy a Helsinki Olimpia emlékműve mellé, a szoborparkba elsősorban olyan olimpikonokról készült alkotások kerüljenek, akik magyarként, de más országok színeiben győzedelmeskedtek valamelyik ötkarikás játékon, ezt az ünnepséget is e cél jegyében szervezte meg Kű Lajos, olimpiai ezüstérmes magyar válogatott labdarúgó. Francia Zsuzsanna – Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus hasonló területen dolgozó lánya – a 2008-as pekingi és a 2012-es londoni olimpián a győztes amerikai nyolcas hajó tagjaként ért fel sportpályafutása csúcsára, de addig már ötször volt evezésben világbajnok. A kaliforniai San Diego-ban élő Zsuzsanna híres édesanyjának testvérével érkezett Székesfehérvárra, ahol a szoboravató ünnepség után a napját a koronázó várossal való ismerkedéssel töltötte.

Francia Zsuzsanna meghatódott a székesfehérváriak szeretetteljes fogadtatásán

Forrás: feol.hu

Mit szól Francia Zsuzsanna, hogy szobrot kapott?

– Nagyon meglepődtem, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer szobor készül rólam, de igaz, azt sem, hogy olimpiai bajnok leszek – mondta a meghatódott Zsuzsanna. – Az aktív evezéssel töltött tíz év meghatározó volt az életemben, de már anyuka lettem, és újra megy az élet. Emlékszem, elég ügyetlenül mozogtam, kosárlabdában sem bizonyultam jónak, pedig elég magasra nőttem. Szerencsére aztán rátaláltam az evezésre, amit nagyon megszerettem. Több hajóval próbálkoztam, de leginkább a nyolcasban találtam meg a helyem. Jöttek az olimpiák és beteljesültek az álmok, édesanyámmal egymást biztattuk, aztán együtt ünnepeltünk, együtt örültünk egymás sikerének.

Az avatás résztvevői Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondóval énekelték el a Himnuszt. Ismét nagyon sok ismerős arc bukkant fel a közönség soraiban: Disztl Péter, a Videoton és a magyar válogatott bajai gyökerekkel rendelkező, de mégiscsak székesfehérvári kapusa, és mások is a piros-kék klubtól, például Tiber László és Németh János. Eljöttek az Aranycsapat Alapítvány támogatói és a segítők, Cserta Gábor zenész, Bobory Zoltán előadóművész és költő, Kásás Zoltán, a magyar vízilabda legendás alakja, Horváth Attila alkotmányjogász, Süli János országgyűlési képviselő, ifjabb Papp László, a háromszoros olimpiai bajnok fia, jöttek vendégek a Felvidékről, és ott volt sok fiatal Csákvárról, a székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskolából, valamint a ciszterci gimnáziumból. A koronázó város vezetését Horváth Miklós Csaba alpolgármester és Östör Annamária önkormányzati képviselő, az önkormányzat egészségügyi és sporttanácsnoka képviselte.