1 órája
A név „Francia”, a címer amerikai, de a szív magyar
Újabb alkotással bővült a székesfehérvári Olimpiai Park. Elkészült és pénteken délelőtt a kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnok evezős jelenlétében felavatták, felszentelték a Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett, Podmaniczky, Pro urbe és Pro cultura díjas Túri Török Tibor szobrászművész Francia Zsuzsanna alkotását.
Hortyi Gábor, Kű Lajos, Francia Zsuzsanna és Túri Török Tibor
Forrás: feol.hu
Mivel a székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány törekvése az, hogy a Helsinki Olimpia emlékműve mellé, a szoborparkba elsősorban olyan olimpikonokról készült alkotások kerüljenek, akik magyarként, de más országok színeiben győzedelmeskedtek valamelyik ötkarikás játékon, ezt az ünnepséget is e cél jegyében szervezte meg Kű Lajos, olimpiai ezüstérmes magyar válogatott labdarúgó. Francia Zsuzsanna – Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus hasonló területen dolgozó lánya – a 2008-as pekingi és a 2012-es londoni olimpián a győztes amerikai nyolcas hajó tagjaként ért fel sportpályafutása csúcsára, de addig már ötször volt evezésben világbajnok. A kaliforniai San Diego-ban élő Zsuzsanna híres édesanyjának testvérével érkezett Székesfehérvárra, ahol a szoboravató ünnepség után a napját a koronázó várossal való ismerkedéssel töltötte.
Mit szól Francia Zsuzsanna, hogy szobrot kapott?
– Nagyon meglepődtem, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer szobor készül rólam, de igaz, azt sem, hogy olimpiai bajnok leszek – mondta a meghatódott Zsuzsanna. – Az aktív evezéssel töltött tíz év meghatározó volt az életemben, de már anyuka lettem, és újra megy az élet. Emlékszem, elég ügyetlenül mozogtam, kosárlabdában sem bizonyultam jónak, pedig elég magasra nőttem. Szerencsére aztán rátaláltam az evezésre, amit nagyon megszerettem. Több hajóval próbálkoztam, de leginkább a nyolcasban találtam meg a helyem. Jöttek az olimpiák és beteljesültek az álmok, édesanyámmal egymást biztattuk, aztán együtt ünnepeltünk, együtt örültünk egymás sikerének.
Az avatás résztvevői Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondóval énekelték el a Himnuszt. Ismét nagyon sok ismerős arc bukkant fel a közönség soraiban: Disztl Péter, a Videoton és a magyar válogatott bajai gyökerekkel rendelkező, de mégiscsak székesfehérvári kapusa, és mások is a piros-kék klubtól, például Tiber László és Németh János. Eljöttek az Aranycsapat Alapítvány támogatói és a segítők, Cserta Gábor zenész, Bobory Zoltán előadóművész és költő, Kásás Zoltán, a magyar vízilabda legendás alakja, Horváth Attila alkotmányjogász, Süli János országgyűlési képviselő, ifjabb Papp László, a háromszoros olimpiai bajnok fia, jöttek vendégek a Felvidékről, és ott volt sok fiatal Csákvárról, a székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskolából, valamint a ciszterci gimnáziumból. A koronázó város vezetését Horváth Miklós Csaba alpolgármester és Östör Annamária önkormányzati képviselő, az önkormányzat egészségügyi és sporttanácsnoka képviselte.
– Szívből gratulálok! – köszöntötte az ünnepeltet Horváth Miklós Csaba alpolgármester. – Székesfehérvár méltán lehet büszke történelmére, kultúrájára, gazdaságára, de nem véletlenül nyertük el a legsportosabb város címet. Miután Kű Lajostól megismertük az Olimpiai Parkra vonatkozó elképzelést, szívesen fogadtuk Melocco Miklós Kossuth és Corvin lánc díjas szobrászművész alkotását Helsinki és Budapest elutasítása után Székesfehérváron. A park most, mindannyiunk örömére tovább bővül.
Kiss Diana Magdolna, a Vörösmarty Színház művészének szavalata, valamint Boros Misi zongoraművész virtuóz előadása után Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke méltatta Francia Zsuzsanna életútját és sportteljesítményét, majd Hortyi Gábor atya áldotta meg a szobrot és az ünnepség résztvevőit.
– Tanúja voltam az ötlet megszületésének, amikor találkoztam Kű Lajossal és Melocco Miklóssal – emlékezett Süli János országgyűlési képviselő, a törekvések támogatója. – Örülök, hogy a Helsinki Olimpia emlékműve és a gyarapodó szoborpark Székesfehérváron otthonra talált. Innen, a helyszínről pedig nem csak Francia Zsuzsannának, hanem édesanyjának, a Nobel-díjas Karikó Katalinnak is szeretnénk elküldeni gratulációnkat!
– Nagyon fontos, hogy együtt legyünk és együtt örüljünk világraszóló eredményeinknek, sportsikereinknek – erősítette meg Horváth Attila alkotmánybíró, jogtörténész. – Azok a példaképek, akikre itt emlékezhetünk, és akiket itt ünnepelhetünk, egykor szebbé tették a mindennapjainkat. Hála a szoborparkért Kű Lajosnak, aki olyan, mint egy szovjet hőmérő, amit nem lehet lerázni…
Többen beszéltek még, Kű Lajos visszautasíthatatlan invitálására egymás után léptek a mikrofonhoz az avatás résztvevői. Egyikük Grosics Gyulát idézte: „Csak azok tudnak nagyot tenni, akik emberileg is nagyok!”
Francia Zsuzsanna szobrának avatása az Olimpiai ParkbanFotók: Tihanyi Tamás