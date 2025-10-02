41 perce
Két olimpiai, öt vb-arany: Fehérvárra látogat Francia Zsuzsanna
Rövidesen újabb alkotással bővül a székesfehérvári Olimpiai Park. Elkészült a Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett, Podmaniczky, Pro urbe és Pro cultura díjas Túri Török Tibor szobrászművész Francia Zsuzsannát ábrázoló alkotása. A szervező Aranycsapat Alapítvány minden érdeklődőt nagy szeretettel vár október 3-án, pénteken a Bregyó köz melletti helyszínre, az ünnepség 10 óra 30 perckor kezdődik.
Mivel az Aranycsapat Alapítvány törekvése az, hogy a Helsinki Olimpia emlékműve mellé, a szoborparkba olyan olimpikonokról készült alkotások kerüljenek, akik magyarként, de más országok színeiben győzedelmeskedtek valamelyik ötkarikás játékon, a következő ünnepség is e cél jegyében szerveződik. Francia Zsuzsanna – Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus hasonló területen dolgozó leánya – a 2008-as pekingi és a 2012-es londoni olimpián a győztes amerikai nyolcas hajó tagjaként ért fel sportpályafutása csúcsára, de addig már ötször volt evezésben világbajnok. A kaliforniai San Diego-ban élő Zsuzsanna is eljön Székesfehérvárra, ahol a szoboravató ünnepség után a napját a koronázó várossal való ismerkedéssel tölti. Úgy tudjuk, meghívást kapott a Városházára, ahol az elképzelések szerint a polgármester is fogadja a nagyszerű sportolót.
Francia Zsuzsanna is ellátogat Székesfehérvárra
Minden bizonnyal legalább épp olyan szép és megható lesz majd a ceremónia, mint nemrégiben az erdélyi Szabó Katalin ötszörös olimpiai bajnok tornász tiszteletére megrendezett ünnepség volt.