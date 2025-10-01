Fotópályázat, mely bemutat egy várost, egy közösséget

Bodajk képviselő-testülete, pontosabban a humánügyi bizottság fotópályázat segítségével dönti el, hogy kinek a képei ékesíthetik a város 2026. évi naptárának lapjait.

A most kiírt fotópályázat célja, hogy a 2026-os bodajki naptárban minél szebb képek mutassák be a közösséget és a várost

Fotó: PJD

A fotópályázat kifejezetten Bodajkról szól

– Pályázatot nyújthat be természetes vagy jogi személy, civil szervezet vagy közösség. A kiírás témaköre adott, hiszen kizárólag Bodajk településről, annak környékéről, épített és természeti értékeiről, vagy bármely, Bodajkkal, illetve az év hónapjaival összefüggésbe hozható fénykép, illetve fényképek kerülhetnek az ítészek elé. Fontos, hogy a képek fényképek formátuma TIF, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a legjobb minőségű jpg formátum legyen, minimum 300 dpi felbontással. Kizárólag digitális formában elkészített vagy digitalizált fényképpel lehet pályázni. Egy pályázó maximum 13 db fotót küldhet be, és ezek között nem lehet korábbi évben készült nyertes fotó – áll az önkormányzat felhívásában.

Mindent meg lehet mutatni a képeken, a lényeg, hogy mindenképpen Bodajk városának szépségei kerüljenek a naptárba

Fotó: PJD

A leadási határidő gyorsan közeleg

A kiírásból az is kiderül, hogy a pályázatban ismertetni kell az alkotás címét és helyszínét, az alkotó nevét, elérhetőségét, egyéb tájékoztatásra szánt információkat. A pályamunka összeállításához szükséges információkat az önkormányzattól, vagy Wurczinger Lóránt polgármestertől lehet igényelni. és a fotókat a [email protected] e-mail címre kell elküldeni, vagy, nagyméretű képek esetén adathordozókon, így CD-n és pendrive-on is le lehet leadni október 16. csütörtök 16:00 óráig. A pályázatok elbírálásának határideje 2025. október 31.