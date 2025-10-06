1 órája
Forgalmi dugó és útlezárás az aszfaltozás miatt
Érdemes október 7-én elkerülni egy útszakaszt, ahol nem csak hogy torlódás, de akár még forgalomkorlátozás is elő fordulhat. A várható forgalmi dugó akár hosszú órákra megbéníthatják a közlekedést.
Forgalomkorlátozásról tájékoztat minden arra járót Fehérvárcsurgó közösségi oldala. A forgalmi dugó, a lezárás miatt lesz majd, hogy az aszfalthoz szögezve áll a forgalom, de a korlátozás csak átmeneti lesz, ugyanis folyamatosan zajlanak a munkálatok a település legnagyobb forgalmú utcáján. A lakosság legnagyobb örömére és megelégedésére több helyen is gyalogátkelőhely épül, a közlekedők biztonsága érdekében.
Mikor lesz forgalmi dugó?
– Október 7-én, kedden 8-17 óra között aszfaltozás miatt félpályás útzárásra kell számítani a Dózsa György utcán, a gyalogátkelők építési pontjain. Türelmüket és megértésüket köszönjük – fogalmaz közösségi oldalán az önkormányzat.