Földmozgás

37 perce

Földrengés volt Magyarországon: látványos felvételen mutatjuk

Több településen érezni lehetett a ma hajnali földmozgást. A földrengés okozta károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

Feol.hu

Földrengés rázta meg Magyarország dél-keleti részét október 22-én, hajnalban. A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet közlése szerint 4,1-es magnitúdójú földmozgás keletkezett Csongrád térségében, helyi idő szerint 0 óra 50 perckor.

földrengés
Földrengés volt Magyarországon
Fotó: Shutterstock

Erős földrengés volt, de károkról még nincs hír

A katasztrófavédelem szerint a földrengést a lakosság Csongrádon és több környező településen is érezte, sokan a közösségi oldalakon számoltak be a hirtelen megremegő falakról és rezgő bútorokról. Bár a rengés erősnek tűnt, az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés károkról.

A földrengésről látványos felvétel is készült:

