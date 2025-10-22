Földrengés volt Magyarországon: látványos felvételen mutatjuk

Földrengés rázta meg Magyarország dél-keleti részét október 22-én, hajnalban. A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet közlése szerint 4,1-es magnitúdójú földmozgás keletkezett Csongrád térségében, helyi idő szerint 0 óra 50 perckor.

Földrengés volt Magyarországon

Fotó: Shutterstock

Erős földrengés volt, de károkról még nincs hír

A katasztrófavédelem szerint a földrengést a lakosság Csongrádon és több környező településen is érezte, sokan a közösségi oldalakon számoltak be a hirtelen megremegő falakról és rezgő bútorokról. Bár a rengés erősnek tűnt, az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés károkról.

A földrengésről látványos felvétel is készült:

