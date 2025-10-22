2 órája
Földrengés volt Magyarországon: látványos felvételen mutatjuk
Több településen érezni lehetett a ma hajnali földmozgást. A földrengés okozta károkról egyelőre nem érkezett jelentés.
Földrengés rázta meg Magyarország dél-keleti részét október 22-én, hajnalban. A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet közlése szerint 4,1-es magnitúdójú földmozgás keletkezett Csongrád térségében, helyi idő szerint 0 óra 50 perckor.
Erős földrengés volt, de károkról még nincs hír
A katasztrófavédelem szerint a földrengést a lakosság Csongrádon és több környező településen is érezte, sokan a közösségi oldalakon számoltak be a hirtelen megremegő falakról és rezgő bútorokról. Bár a rengés erősnek tűnt, az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez eddig nem érkezett bejelentés károkról.
A földrengésről látványos felvétel is készült:
