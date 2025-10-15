A fehérvári aliglátó lány, Lengyel Zsófi bebizonyítja: a korlátok csak a fejünkben léteznek

Legyen szó bármilyen fogyatékossággal kapcsolatos világnapról, egytől egyig mind egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmet sorstársainkra, az elfogadásra és mások segítésére. Számomra azonban a fehér bot világnapja egy kicsivel többet jelent a többinél, hiszen ezen a napom van édesapám születésnapja is – kezdett bele Lengyel Zsófi, akinek tapasztalata szerint nagyon változó az emberek hozzáállása a fogyatékossághoz.

Lengyel Zsófi: Legyen szó bármilyen fogyatékossággal, a lényeg az elfogadás és a figyelemfelhívás

Fotó: FMH-archív

"A fogyatékossággal élő emberek is a társadalom részei"

Mint az elmondta találkozott már rengeteg pozitív példával, segítő szándékú érdeklőkkel, de sajnos számos negatív története is van. Előfordult már az is, hogy Mokka névre hallgató segítő kutyáját nem szerették volna felengedni szájkosár nélkül a buszra, pedig a vakvezető kutyákra jogilag nem szükséges szájkosár, valamint bárhova fel- és bevihetők. Ahogy az is előfordult egy banki ügyintézés során, hogy megkérdezték tőle, hogy aláírhat-e egy hivatalos dokumentumot egyedül.

– Fontosnak tartok megragadni minden olyan alkalmat, amikor elmondhatom, hogy a fogyatékossággal élő emberek is a társadalom részei. Ugyanolyanok vagyunk, mint bárki más és mi is képesek vagyunk mindenre, csak kicsit másképp – tette hozzá.

Zsófinak egyébként 1%-os a látása, azaz fényérzékelése van. Jelenleg pacákat, foltokat, fény- és árnyékfoltokat érzékel. Segítő társa, Mokka előtt ő maga is 10 évig használta a fehér botot.

Amik segítik a mindennapokat...

Ami a további segédeszközöket illeti, elmesélte, hogy milyen eszközök, applikációk segítik még a mindennapjait. Ezek többnyire, hangos, beszélő és felolvasó programok, amelyek már elérhetők okosóráról, telefonról vagy laptopról. De több olyan applikáció is van, ami lenarrálja az iratokat, a képernyőn látható termékeket vagy épp kamera segítségével a környezetről ad információkat. Ezek mellett konyhai segédeszközöket is használ, vízjelzőkészüléket és beszélő konyhai mérleget. Másfél évvel ezelőtt pedig elkezdte tanulni a Braille-írást- és olvasást.

A fentiken túl a segítségnyújtásra is kitértünk. Zsófi arra bátorítja az embereket, hogy ne féljenek és ne érezzék máshogy magukat egy látássérült vagy más fogyatékkal élő társaságában. Ajánlják fel a segítségüket, ugyanekkor azt se vegyék zokon, ha ezt valaki visszautasítja.

