Arcanum

1 órája

Fontos változás a fogorvosi ellátásban!

Sárgává lett papírlapok krónikái. Visszatekintünk arra, mi történt a világban 30, és a mi megyénkben 20 évvel ezelőtt. Miközben a múltban a Fejér megyeiek fellélegezhettek, hogy olcsóbban tömhetik be a lyukas fogukat a fogorvosnál, pár ezer kilométerrel odébb brutális földrengés pusztított.

Feol.hu

​Ebben a múltidéző cikkben a 20, 30 évvel ezelőtti események kerülnek terítékre. A riasztó hírek, illetve az egészségügyi ellátásban történt változások éppúgy részei voltak a mindennapoknak, mint ma. A sokakat érintő fogorvosnál történt változásokról is hírt adtunk.

Sárgává lett papírlapok krónikái. Miközben a fogorvosnál olcsóbb lett a fogtömés Székesfehérváron, odébb brutális földrengés pusztított.
„Székesfehérváron a lyukas fogért mától kevesebbet fizetünk" – írta a Hírlap 30 éve a fogorvosi ellátással kapcsolatban.
Fotó: Illusztráció/MW

Olcsóbb lett a fogtömés a fogorvosnál

30 évvel ezelőtt nem mindennapi árváltozásról számolt a Fejér Megyei Hírlap címoldalán. A fogtömés és a gyökértömés is olcsóbb lett:

„Székesfehérváron a lyukas fogért mától kevesebbet fizetünk" – számolt be 30 évvel ezelőtt a megye vezető hírlapja címoldalán.

A most életbe lépő árak vonzóbbak lehetnek, nem riasztják el a betegeket. Az árlista  –ezek az összegek hozzájárulásnak számítanak – tarifái esetleg biztosíthatják majd a hiányzó tételeket. A Humánszolgáltató Intézetének igazgatója arról számolt be, ezeket az árakat igyekeztek úgy kalkulálni, hogy legalább egy évig megállják a helyüket. Az új árlista, az általános betegtájékoztató megtalálható a rendelőkben.

A megváltozott díjtételek szerint, a fogtömés plasztikus anyaggal 1500-ról 900 forintra, míg a fogtömés fénylekötő anyaggal pedig 1800 forintról 1400-ra csökkent.

Sokan vesztek oda a fölrengésben

20 évvel ezelőtt, 2005. októberében a Richter-skála szerinti 7,6-es erősségű földrengés történt Kasmír pakisztáni részén. Az akkor jelentések szerint  A rengés a fővárosban romba döntött egy toronyházat, ott hetvennégyen haltak meg. 1995. október 16-án így számolt be erről a Fejér Megyei Hírlap:

Már 39 422 az október 8-ai pakisztáni földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké pedig 65 038 - közölte a sajtóértekezletén a mentési munkálatok összehangolásával megbízott Faruk Dzsavedtábornok. A Richter-skála szerint 7,6-os erősségű földmozgás következtében több mint 3,3 millióan váltak hajléktalanná Pakisztán északi részén és Kasmírban, s a romló időjárási viszonyok közepette a halottak számának további növekedése várható.

Később kiderült, hogy a halálos áldozatok száma megduplázódott. A földrengés 80 ezer ember halálát okozta.

 

